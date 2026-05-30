14年ぶり来日、大阪限定開催！ 京阪グループ「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展関連商品」

記事ポイント フェルメール《真珠の耳飾りの少女》が2012年以来14年ぶりに来日、大阪中之島美術館のみでの開催京阪電車が《真珠の耳飾りの少女》をモチーフにした特別装飾列車を2026年7月1日から運行予定鑑賞券セットのツアーバスやホテル宿泊プランなど、京阪グループが多彩な関連商品を展開 フェルメール《真珠の耳飾りの少女》が2012年以来14年ぶりに来日、大阪中之島美術館のみでの開催京阪電車が《真珠の耳飾りの少女》をモチーフにした特別装飾列車を2026年7月1日から運行予定鑑賞券セットのツアーバスやホテル宿泊プランなど、京阪グループが多彩な関連商品を展開

フェルメールの《真珠の耳飾りの少女》が2026年8月21日から9月27日まで大阪中之島美術館に来日します。

2012年の「マウリッツハイス美術館展」以来14年ぶりの来日で、大阪のみでの開催です。

特別協賛の京阪ホールディングスを中心に、京阪グループは鉄道・バス・ホテルにわたる関連商品を順次展開します。

京阪グループ「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展関連商品」





展覧会名：フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展 17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日会期：2026年8月21日(金)〜9月27日(日)会場：大阪中之島美術館 5階展示室（最寄駅：京阪中之島線 渡辺橋駅）主催：大阪中之島美術館、朝日新聞社、朝日放送テレビ後援：オランダ王国大使館特別協賛：関西電力、京阪ホールディングス、JR西日本、竹中工務店、TOPPANクロレ、トヨタモビリティ新大阪、ミキモト

大阪中之島美術館 5階展示室で開催される本展には、《真珠の耳飾りの少女》のほか、フェルメール初期の作品《ディアナとニンフたち》など17世紀オランダ絵画の名品が集まります。

マウリッツハイス美術館のマルティネ・ゴッセリンク館長は今回の来日を「おそらくは最後となるであろう特別な機会」と位置づけています。

展覧会の最寄駅は京阪中之島線 渡辺橋駅で、京阪グループは鉄道・バス・ホテルを組み合わせた多彩なプランで来場をサポートします。

各施策の詳細は決定次第、各社から順次案内されます。

《真珠の耳飾りの少女》をモチーフにした特別装飾列車





京阪電車は2026年7月1日（水）から8月31日（月）の予定で、《真珠の耳飾りの少女》をモチーフにした特別装飾列車を運行します。

使用車両は13000系（7両編成 1編成）で、京阪本線・鴨東線（淀屋橋駅〜出町柳駅間）と中之島線（天満橋駅〜中之島駅間）を通常の定期列車として走ります。

ヘッドマークは450×450mmの円形フレームに原画をトリミングした構図で、「Vermeer」のロゴが重ねられたデザインです。

扉横にはステッカーも貼付される予定で、車内外でフェルメールの世界観を体感できる仕様となっています。

車両の都合上、運行しない日があるほか、記念乗車券の販売についても検討が進められています。

鑑賞券セットツアーバス

京都・滋賀方面からフェルメール展を訪れるルートに、鑑賞券付きのツアーバスが計画されています。

京都駅八条口を発着する京阪バスの便は学芸員による解説付きで、フェルメールやオランダ絵画の背景を聞きながら移動できます。

滋賀県湖西方面（高島〜大津）を発着する江若交通の便は昼食付きのプランで、展覧会観賞と食事を組み合わせた一日のスケジュールになります。

いずれも運行期間・区間・時刻・料金は調整中で、詳細は各社から順次案内されます。

鑑賞券セットホテル宿泊プラン

展覧会鑑賞券とホテル宿泊をセットにしたプランが、京阪グループの2ブランドから提供される予定です。

ザ・サウザンド京都（京阪ホテルズ＆リゾーツ）は京都駅直結の立地で、2026年7月よりフェルメール展鑑賞券セット宿泊プランを販売します。

京都・大阪観光の拠点として利用でき、展覧会会期前から宿泊を組み合わせた旅程を組みやすい立地です。

ホテル京阪は大阪市内の京阪沿線4店舗（京橋グランデ店・天満橋店・天満橋駅前店・淀屋橋店）で、6月頃を目途に鑑賞券セット宿泊プランの販売を予定しています。

大阪中之島美術館へのアクセスに便利な沿線上の各店舗が対象となっています。

なお、リーガロイヤルホテル大阪も同展のコラボレーション宿泊プランを展開しており、大阪・京都エリアで複数の宿泊選択肢が揃います。

《真珠の耳飾りの少女》の来日は、マウリッツハイス美術館が「おそらくは最後」と表現する貴重な機会です。

大阪のみでの開催となる本展を、特別装飾列車での移動から学芸員解説付きバスツアー・鑑賞券セットの宿泊プランまで、京阪グループの関連商品と組み合わせて楽しめます。

京阪グループ「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展関連商品」の紹介でした。

よくある質問

Q. 特別装飾列車はいつからどの路線で運行されますか？

A. 2026年7月1日（水）から8月31日（月）の予定で、京阪本線・鴨東線（淀屋橋駅〜出町柳駅間）と中之島線（天満橋駅〜中之島駅間）を通常の定期列車として運行します。

車両の都合上、運行しない日があります。

Q. 鑑賞券セットの宿泊プランはどのホテルで販売されますか？

A. ザ・サウザンド京都（京阪ホテルズ＆リゾーツ、2026年7月より）と、ホテル京阪の大阪市内4店舗（京橋グランデ店・天満橋店・天満橋駅前店・淀屋橋店、6月頃より）で販売予定です。

詳細は各社から順次案内されます。

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