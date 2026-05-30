犬が飼い主を怪しんでいるときにみせる行動

1.離れた場所からジッと見つめて様子をうかがう

犬が飼い主を怪しんでいるとき、離れた場所からジッと見つめて様子をうかがうことがあります。

注目したいポイントは「距離」と「しっぽ」です。怪しんでいるため、すぐに逃げ出すことができる程度の距離感を保っていることと、不安感からしっぽが下がっています。

普段、飼い主が身につけることのないものを身につけているとき、怪しんで様子をうかがうことがあるのです。マスク・帽子・サングラスなどです。

「おいで」と呼んでも来ません。飼い主の方から近づこうとすると、唸ったり吠えたりし、威嚇してくることもあります。

2.後ずさりをして距離を取ろうとする

犬が飼い主を怪しんでいるとき、後ずさりをして距離を取ろうとすることがあります。

飼い主への信頼があるため、バッと逃げ出すようなことはないかもしれませんが、怪しんでいるため、飼い主が近づこうとすると、後ずさりをして距離を取ろうとするのです。

一定の距離を取ろうとするのは、安全を確保するためです。もともと怖がりな性格であったり、警戒心が強い性格であったり、慎重に行動するタイプの犬によく見られます。

無理に距離を縮めようとすると、飼い主への不信感を抱かせてしまうことがあるため注意しましょう。

3.歯を見せて威嚇する

犬が飼い主を怪しんでいるとき、歯を見せて威嚇することがあります。

唸り声は出さないことがあります。今は怪しんでいても、やはり飼い主への信頼があるからでしょう。怪しむ気持ちはあるものの、攻撃したいわけではないのです。

歯を見せて威嚇してしまうのは、防衛本能からくる反応でしょう。そうしたいわけではなく、自然と体が反応してしまっているのです。

防衛本能からくる反応である場合、無理に近づいたり触れようとしたりすると、思わず手を噛んでしまうなどすることがありますので注意しましょう。

4.何度もニオイを嗅ぎに来る

犬が飼い主を怪しんでいるとき、何度もニオイを嗅ぎに来ることがあります。

外から帰ったとき、愛犬にとっての見知らぬニオイを持ち帰ってしまったのでしょう。いつもと違うこと、知らない情報があることを不信に思っているのです。

少し不安そうに、少し怖がりながら近づき、ニオイを嗅ぐことがあります。ニオイは犬にとって重要な情報源であり、危険が潜んでいる可能性もあるため、慎重になっているのです。

愛犬の飼い主への信頼度が低下してしまう要因

最も信頼度が低下してしまうのは、一貫性のない接し方や行動です。

いつも許されていることに対して、飼い主の気分や都合で叱ることが一度でもあると、不安を与えたり、恐怖を与えたりすることがあります。

犬は「いつもと同じであること」に安心し、「いつもと違うこと」に不安や恐怖やストレスを感じます。

信頼を保つためには、いつもと同じであること、一貫性のある接し方や行動をすることが大切なのです。

まとめ

犬が飼い主を怪しんでいるときにみせる行動を4つ解説しました。

離れた場所からジッと見つめて様子をうかがう 後ずさりをして距離を取ろうとする 歯を見せて威嚇する 何度もニオイを嗅ぎに来る

愛犬が飼い主を怪しむのは、飼い主のことをしっかり見ている証拠です。日頃から安心できる関係性を築けているのです。

そのため、少しの違和感にも敏感に反応し、怪しんでしまったのでしょう。

愛犬が自分のことを怪しんでいるときにも、いつもと変わらず接することで、飼い主に違和感があるときも「安心していいんだ」と学習してくれます。

日頃の積み重ねと経験を大事にしましょう。