アイスランド代表指揮官「三笘選手がW杯でプレーできないことは残念」 日本代表へのリスペクトを口に「日本の皆さんが誇りに思えるチーム」

アイスランド代表指揮官「三笘選手がW杯でプレーできないことは残念」 日本代表へのリスペクトを口に「日本の皆さんが誇りに思えるチーム」