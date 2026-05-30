「ムネがこのチームにとって…」逆転サヨナラ弾の26歳が村上宗隆に抱く思い「みんなで彼を支えなければいけない」
サヨナラ弾のバルガスが負傷した村上への思いを語った(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月29日、本拠地でのタイガース戦に先発出場し、3回に右太もも裏を負傷して途中交代した。
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延長10回にミゲル・バルガスの逆転サヨナラ2ランで勝利したものの、ここまで打線を引っ張ってきた村上のアクシデントはチームに衝撃を与えた。
地元放送局『Chicago Sports Network』の女性フィールドリポーターであるブルック・フレッチャー氏は自身のXで、バルガスの村上に対する思いを紹介。26歳はこのように述べたという。
「ムネがこのチームにとってどれほど大きな存在で、どれだけのものをもたらしてくれているかは、みんながわかっている。だからこそ、僕たちは全員で結束し続けた。彼は（負傷で）試合を退いた後でさえ、クラブハウスで誰よりも先にみんなが戻ってくるのを待ってくれていたんだ。そういう姿を見ると、チームの絆はさらに深まる。今はみんなで彼を支えなければいけないし、大きなケガでないことを心から願っているよ」
村上の存在はチームに大きな影響を与えている。主砲がベンチに退いたものの、全員の結束力で勝利をつかんだ。ホワイトソックスはこれで30勝27敗となり、今季最多の貯金「3」としている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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