6月5日に開幕する県高総体。

聖和女子学院バレーボール部は、9年ぶりのインターハイを目指します。

低いトスから、強烈なスパイクを打ち込むテンポの速い攻撃が武器です。

県高校女子バレー界の強豪校の1つ、『聖和女子学院バレーボール部』。

現在の部員は1年生～3年生までの19人です。

（須川 咲希 主将）

「守備で最後まで粘り強く拾うことを意識している。学年関係なく仲が良くて、コートの中で会話をすることを課題としてやっている」

インターハイに3回、春高バレーの全国大会に6回の出場経験を誇る『聖和女子学院』。

今年は、1月の県新人大会で県高総体連覇中の『西彼杵』を接戦の末破り、2年ぶり7回目の優勝を果たしました。

しかし、4月の春季大会では逆に決勝で敗れ準優勝に終わりました。

6月5日に開幕する県高総体で掲げるのは、ディフェンディングチャンピオンの『西彼杵』を破っての9年ぶりの頂点。

そして、その先にある全国での勝利です。

（岡田 幹生 監督）

「カバーして！カバーして！」

就任12年目の岡田 幹生監督がこだわるのは ”つなぎのバレー”

粘り強い守備でボールをつなぎ、低いトスからの速い攻撃を持ち味としています。

（岡田 幹生 監督）

「例年に比べると今年は身長が低いが、拾えればつなぎ方がテーマになるので、高いトスを上げるためのつなぎではなく、てテンポがある攻撃ができるようなつなぎをしないといけない」

チームを引っ張るのは3年生。

キャプテンでエースの須川 咲希選手は身長161センチながら、持ち前のパワーを生かした強烈なスパイクが武器です。

（須川 咲希 主将）

「上に上がっていくにつれて相手のブロックも高くなってきて、自分が決めないと点は入らないからしっかり(ボールを)呼ぶようにしている」

須川選手にボールを供給するのがセッターの作江 悠莉愛 選手です。

（作江 悠莉愛 選手）

「身長が低いチームなのでブロックで止めるのは難しいけど、少しでもそれを全員でつないで、今度はそれをコンビバレーとして相手がディフェンスしにくい攻撃を作って点をとっていく」

また、県高総体に向けて岡田監督が期待を寄せる選手がいます。

1年間ケガに悩まされながら今年3月に復帰した、ライトのサウスポー山本 果朋 選手。

対馬市出身の山本選手は、スピーディーなバレーに憧れて聖和女子の門をたたきました。

（山本 果朋 選手）

「自分が迷惑をかけた分がんばってほしいという思いもあったが、自分ができないうらやましさもあった。得点をとれるスパイカーになりたい」

（岡田 幹生 監督）

「山本は去年から1年苦労したので、左利きは少ないので相手が守ることについても守りにくくなる。それも生かせれば」

主軸に加え、貴重なサウスポーが復帰し、県高総体に挑む聖和女子学院。

伝統の “つなぎのコンビバレー” で全国切符に挑みます。

（山本 果朋 選手）

「1年間出来なかった分の思いを試合に込めて、西彼杵を倒して全国に行きたい」

（須川 咲希 主将）

「去年もおととしも落としてしまったから、今年は絶対このメンバーで全国に行って全国でも上位目指して頑張りたい」

県高校総体は6月5日に総合開会式が行われ、バレーボール競技は翌日の6日から始まります。

聖和女子学院の初戦は6日。

青雲と島原の勝者と対戦します。