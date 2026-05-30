カタールの激闘から広まった森保ジャパンを「見習うべき」の声 ドイツの識者たちが証言した日本サッカーの“変貌”「ここ最近で最も成長した国だ」【現地発】
森保監督が率いるチームは、欧州でも着実に声価を高めている(C)Getty Images
価値ある重鎮の「言葉」
開幕が間近に迫る北中米ワールドカップ（W杯）で、僕らの日本代表は果たしてどこまで勝ち進められるのか。本稿では、ドイツ・メディアが語る「日本サッカーの現在地」をご紹介したい。
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ドイツ国内での日本に対する論調は、ここ数年で明確に変わってきている。
かつては「勤勉で組織的で技術レベルは高いが、フィジカルと個で限界があるチーム」と見られていた日本。だが、4年前のカタール大会のグループリーグでW杯優勝経験国のドイツとスペインを破ったのを皮切りに、その後も親善試合とはいえ、ブラジルやイングランドを撃破。いわゆる「列強国」を相次いで破った実績によって、その評価はどんどん上がってきている。
かくいうドイツは、今大会の欧州予選を1位で突破しているとはいえ、2024年の欧州選手権以降不安定な戦いが続いている。本来、得意としていた「トランジション強度」「プレッシング連動」「全員の戦術共有」「コンパクトな守備組織」が機能しない試合が散見しており、組織として大崩れせずに内容と結果の両方を得ている日本を「見習うべきだ」という論調も目立つ。
それこそ、2018年のロシア大会、そして先述のカタール大会と2大会連続でグループリーグ敗退となったドイツの識者の中には、日本を通して国内サッカーの現在地を見つめ始める動きすらある。専門誌『Kicker』で代表関連の情報を継続的に扱っているマティアス・デルシュ氏が、「日本は現代的なサッカーをする代表チームだ」と語っていたのが印象的だ。
W杯に5度も出場した元ドイツ代表のレジェンドであるローター・マテウス氏も、日本の「ポゼッション時の整理」「半単基準の整理」「プレー精度の高さ」を評価。「彼らは現代サッカーに必要なコレクティブプレーのクオリティを兼ね備えている」と分析していたのが興味深い。日本を手放しで称えた百戦錬磨の重鎮の言葉は、日本にとって価値あるものだと言えよう。
また、公共放送『ARD』のテレビレポーターとして1990年以来全てのドイツ代表戦に同行し、代表選手や監督のインタビューを担当してきたユルゲン・ベルゲナー氏は、「日本代表は間違いなくここ最近で最も成長した国の一つだ」と筆者に語ってくれた。
「イングランドとの親善試合も見たよ。やるべきプレーが整理されているからプレー判断素早く展開されている印象だ。守備はコンパクトで組織だって守れているし、プレッシャーを受けても回避できる。
ボールの出し手と受け手のイメージが共有できている点もいいね。スペースでもらうのか、裏抜けするのか。特にカイシュウ・サノはすごい。組織として守れて、かつ彼のように1人で広範囲をカバーしてボールを奪えて展開できる選手がいるのだから、ワールドカップは楽しみだね」
4年前にカタールでドイツを破った日本。当時の激闘は、サッカー界で大きな反響を生んだ(C)Getty Images
特筆すべき個々の力の還元
では、具体的にどこが評価軸となるのか。挙げられたのは、日本が繰り返すプレーの効果的な側面だ。
ブンデスリーガからドイツ代表まで広くカバーし、長年執筆活動をしているジャーナリストのフロリアン・ラインエッケ氏は、母国代表との比較を語る中で日本を次のように評した。
「いまのドイツ・サッカーに欠けているのは、効果的なプレーだ。ものすごい労力をかけてチャンスを作ろうとするが、ゴール数が増えてこない。これは問題だ。それでいて失点はあっさりしてしまう。ボールロストの場所とタイミングが良くないし、ボールを失ってから自陣に戻るスピードもタイミングも遅い。
ただ、それはバランスが良くないからなんだ。日本もそうだし、他国の好成績を残しているところは不必要に無理なプレーをしていない。やるべきことが明確で、そこをしっかりと追及して、個々がアレンジを加える。ワールドカップではどんな試合だろうと、自分たちのパフォーマンスを引き出せなかったら勝ち切ることはできない」
自分たちの理想とするサッカーを実行するために、原則的なプレーを後回しにすれば、チームは機能しなくなるのは、サッカー界に古くからある不文律だ。それを絶妙に保っているからこそ、今の日本は崩れにくい構成ができている。少なくともドイツではそう見られている。
また、選手個人の成長にも目は向けられている。独衛星放送『Sky』でリポーターを務めるフロリアン・プレッテンベルク氏が、「ブンデスリーガでプレーする数人をはじめ、海外組が増えただけではなく、欧州トップリーグのサッカーの強度と戦術を吸収し、経験を力に変えている」と表現していたのが、言い得て妙。個々の力の還元は特筆すべき点である。
日本人選手に対するドイツ国内の評価は、長谷部誠がブンデスリーガで実績を積み上げてから“ブランド”が確立されてきている。「Taktisch diszipliniert（戦術規律が高い）」「Zuverlässig（信頼できる）」「Anpassungsfähig（適応力が高い）」という個人への評価は、いまの代表チームに対する評価へと変わり、「技術的である」とだけ形容されてきた日本サッカー全体が「賢いチーム」として語られるようにもなってきている。これは、大きな変化と言えるはずだ。
ただ、正直なところ、日本をW杯の「優勝候補」に挙げる人は少ない。「個」で試合を決めるワールドクラスのタレントの存在、負けたら終わりの決勝トーナメントで結果を残したという経験値、守備固めをされた相手への対処法に対する懐疑的な意見も依然としてある。
それでも今、ドイツで日本に対する『現代的なサッカーの強豪国』としての認識が広まっている。それは疑いようがない。
[取材・文: 中野吉之伴 Text by Kichinosuke Nakano]