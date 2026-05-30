◇サッカー日本代表壮行試合 日本―アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で前日会見が行われた。

アイスランドはアルナル・グンラウグソン監督（53）が登壇し「（日本の）森保監督は日本で素晴らしいサッカー文化をつくり上げた。戦術的にも技術的にも新しい方法でつくり上げている。謙虚でハードワーカーの集まりだ。私自身、日本を強くリスペクトしている」と印象を語り「明日はタフな試合になる」と見据えた。

日本で警戒する選手を問われると、「全員の名前を挙げてもいいくらいだ」としたうえで「その中でも久保（建英）選手」と話し「明日の試合で責任を全うし、森保監督がつくり上げたチームに対してしっかりと戦う」と意気込んだ。

W杯欧州予選ではD組でフランス、ウクライナに次ぐ3位に終わったが、身長1メートル90超の選手が多くセットプレーやパワープレーが武器。日本にとっては脅威で、W杯1次リーグで対戦する仮想オランダ、スウェーデンとなりそうだ。