◇プロ野球ファーム・リーグ交流戦 巨人10ー4阪神（5月30日、ジャイアンツタウンスタジアム）

2日連続のマルチ安打となった巨人の皆川岳飛選手。この日は5打数3安打2打点で初めてのヒーローインタビューとなりました。

「波のない選手が一流のプレーヤーだと思うので、しっかりとヒットを積み重ねていって、勝ちにつながる貢献をできるように頑張りたいです」

少し緊張の面持ちでインタビューを受けた皆川選手。4-3に追いつかれた4回、裏の攻撃ではいきなり2塁打を放ち、犠打、犠飛でホームインするなど、流れを再び引き戻す活躍を見せます。また、5回にもライト線への長打を放つと、阪神の福島圭音選手が打球の処理でもたつき、一気に3塁へ。チームを盛り上げました。

皆川選手がこれらの打席時に考えていたのは「1点差になったのでどんどん行こう」「追い込まれたので、対応しよう」というもの。その時々の状況で考え方を変えて、打席に入ることができるのがもちろんプロですが、その中で、しっかりと結果を出すことができたことは、皆川選手にとっては大きな自信につながります。

「暑い中、ジャイアンツタウンに足を運んでくださりありがとうございます。勝利に貢献できるバッティングができてよかったです。これからも応援よろしくお願いします」と一礼した皆川選手。今後の成長に期待です。