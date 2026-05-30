◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）

巨人・西舘勇陽投手（２４）が今季初登板初先発で６回無失点と好投した。直球は今季最速タイ１５４キロ。キレ味鋭いカーブ、カットボール、スライダー、フォークを駆使し、勝利投手の権利を持って降板した。球数１０５、８奪三振は自己最多となった。

岸田とのバッテリー。初回１死一、二塁、４回無死一、二塁のピンチをゼロで切り抜けてリズムに乗った。レイエス、万波、清宮幸らの長距離砲に加え、五十幡、矢沢、水野と俊足野手もスタメンに並んだ一戦。

４―０で迎えた５回は水野、万波、レイエスの上位３人をピシャリ。圧巻のゲームメイクを見せた。

上半身のコンディション不良から復帰した２３年のドラ１右腕。ファーム・リーグ４試合で防御率０．４７と猛アピールし、ウィットリーに代わって「土曜の男」として１軍に上がってきた。昨年６月１８日の交流戦（東京Ｄ）では新庄ハム相手に７回１失点で勝利。今年も「目の前の一人一人に向かっていきたい」と意気込んでいた。

巨人・西舘「序盤に援護があったので、ゾーン勝負でどんどんいけたのが良かったです。ランナーを背負いながらも、粘り強く、要所で狙って三振が取れたことが良かったです」