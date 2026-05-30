◆ファーム・リーグ 巨人１０―４阪神（３０日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人が１５安打１０得点を奪い４連勝。貯金は９となった。

初回はリチャードの安打などで２死満塁を迎えると、暴投で先制。郡の左前適時打もあり、いきなり２点を奪った。２回もリチャードの左前適時打などで２得点。４―３の４回は１死三塁から増田陸の中犠飛で１点を追加した。再び１点差となった５―４の５回は１死二、三塁から山瀬が左前適時打を放つと、なお２死二塁で中田のセーフティースクイズで三走・萩尾が生還。なお２死二塁では皆川が右翼線への適時三塁打をマークした。

８―４の７回は先頭・山瀬がセーフティーバントで投手内野安打となり出塁。続く中田の右前打で無死一、二塁の好機をつくった。皆川は左前適時打を放つと、なお無死一、三塁で鈴木大の遊ゴロの間にさらに１点を追加した。

先発・マタは３回まで１安打投球だったが、４回に無死満塁を招くと押し出し四球と佐野の右前適時打を許し、さらに１死満塁から代打・川崎に押し出し死球を与えた。５回は１死二塁から糸原に適時打を浴び５回５安打５四死球４失点（自責３）。それでも２番手以降の北浦、石川、泉、ルシアーノがそれぞれ１回無失点に抑えた。

「伝統の一戦〜ＴＨＥ ＣＬＡＳＳＩＣ ＳＥＲＩＥＳ〜」として行われている前日２９日からの３連戦。初戦は４―１で巨人が勝利を収めており、連勝となった。