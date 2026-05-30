プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に昨年９月に判定負けした元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級王者ムロジョン・アフマダリエフ（３１）＝ウズベキスタン＝が２９日（日本時間３０日）、首都タシケントのヒューモ・アリーナでベネズエラのエグリー・モスケダ（３０）とノンタイトル１０回戦を戦い、４回ＴＫＯ勝ち。再起戦を勝利で飾った。

地元の声援に後押しされたアフマダリエフは４回、左強打でダウンを奪うと、その後も上下に力強いパンチで攻勢に。連打で防戦一方の相手に右フックが入ると、モスケダはキャンバスにはいつくばった。なおも前に出るアフマダリエフと倒れたモスケダの間にレフェリーが割って入って、試合を止めた。

米専門メディア「ＴＨＥ ＲＩＮＧ」は試合前、「リングに戻ってこられて嬉しい。しばらく時間がかかってしまった。おそらく自分が望んでいたよりも長かったけれど、適切な機会を待っていたんだ」というアフマダリエフの言葉を伝えており、「ウズベキスタンの国民のために力強いパフォーマンスを見せたい」と誓っていた。その言葉どおりの試合を見せ、声援に応えていた。

今後について、ムロジョンはリング誌に「私の目標は変わっていない。世界タイトルと、可能な限り大きな試合に挑むこと」と話し「１２２ポンド（スーパーバンタム級）に満足しているが、機会があれば１２６ポンド（フェザー級＝５７・１キロ以下）に階級を上げることも考えている」という。アフマダリエフは「イノウエが１２２ポンドにとどまるなら、次の挑戦権を得るまで数年かかるかもしれない。そんなのは待ちたくない。だから、他の階級でタイトルを狙うこともいとわない」としたものの「もし、彼が階級を（フェザー級に）上げてタイトルを返上するなら、１２２ポンド（スーパーバンタム級）のベルトを狙うつもりだ」とも明かしていた。

戦績はアフマダリエフが１５勝（１２ＫＯ）２敗、モスケダが２７勝（２０ＫＯ）２敗。