知ってる人だけ得をする「Yahoo!ショッピング」攻略術。最大22％還元を“さらに増やす裏ワザ”
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆Yahoo!ショッピングの大型セールで最大22％還元のチャンス
今の時代、多くの方がネットショッピングを利用していると思います。特定の日に買い物するとお得になったり、重いものでも家まで届けてくれたりと、かなり便利ですよね。今回は、そんなネットショッピングの中でも代表格「Yahoo!ショッピング」のキャンペーンについてご紹介します。
現在、Yahoo!ショッピングでは、最大22％還元になる「爆買ウルトラSALE」が開催中です。キャンペーン期間は5月30日（土）0時〜6月2日（火）1時59分まで。
まず、Yahoo!ショッピングにPayPayとLINEを連携し、PayPayまたはYahoo!ショッピング商品券で支払うと毎日5％還元されます。キャンペーン期間中もこれが適用されます。還元上限は月に5,000ポイントです。
そして、エントリーして「BONUS」と表示されている商品を、期間中に合計5,000〜19,999円購入で+4％、合計2万円以上購入で+7％還元されます。キャンペーン期間中なら買い物後にエントリーしても対象です。
+4％または+7％分に関して、還元されるのはPayPayポイント（期間限定）で、上限は3,500ポイントです。付与予定日は7月3日（金）で、有効期限が8月31日（月）と短いので早めに利用しなければなりません。
PayPayポイント（期間限定）はYahoo!ショッピング、Yahoo!フリマなどLINEヤフーの一部サービスで利用できます。
◆さらに還元率アップさせる方法
さらに、ボーナスストアPlusで買い物すると、最大10％還元されます。対象店舗は日毎に替わり、エントリーも日毎に必要です。こちらはエントリー後の買い物のみがキャンペーン対象なのでお気をつけください。ちなみにエントリーはワンクリックなので一瞬で終わります。
還元上限は+5％対象商品は1日5,000ポイント、+10％対象商品は1日1万ポイントです。こちらも還元されるのはPayPayポイント（期間限定）なので有効期限が短いです。
Yahoo!ショッピングには過去1年間の購入実績と、獲得ポイント数によって決まるランク制度があります。シルバー、ゴールドランクだと「今すぐ利用」サービスを使うことができ、購入と同時に付与されるポイントをその場で使うことができます。
このサービスを利用すれば、後日PayPayポイント（期間限定）が還元されて有効期限内に買い物しなければならないという心配がなくなるのでおすすめです。
◆LINEブランドカタログ経由でポイント二重取りが可能に
爆買ウルトラSALEを利用するだけでもかなりお得なのですが、さらにお得になる方法があります。
それがLINEブランドカタログの利用です。LINEブランドカタログとはポイントサイトの一種で、LINEアカウントがある方は登録など必要なく、誰でもすぐに利用できます。
LINEブランドカタログには様々なECサイトなどが掲載されており、バナーをクリックすると希望のサイトに遷移、そしていつも通り買い物するだけでポイントが貯まります。そのサイトのポイントも貯まるだけでなく、LINEブランドカタログのポイントも貯まるので、ダブルでお得になるというサービスです。
直接サイトに行って買い物するのと、LINEブランドカタログを経由して買い物するのではそんなに手間は変わりません。それでポイントがさらにもらえるので経由しない手はありません。
◆爆買ウルトラSALEに合わせて還元率アップキャンペーンが開催中！
そのLINEブランドカタログで、爆買ウルトラSALEに合わせてYahoo!ショッピングのポイント還元率が1.5％に上がっています。通常は0.5％なのでキャンペーンで3倍です。
◆Yahoo!ショッピングの大型セールで最大22％還元のチャンス
今の時代、多くの方がネットショッピングを利用していると思います。特定の日に買い物するとお得になったり、重いものでも家まで届けてくれたりと、かなり便利ですよね。今回は、そんなネットショッピングの中でも代表格「Yahoo!ショッピング」のキャンペーンについてご紹介します。
まず、Yahoo!ショッピングにPayPayとLINEを連携し、PayPayまたはYahoo!ショッピング商品券で支払うと毎日5％還元されます。キャンペーン期間中もこれが適用されます。還元上限は月に5,000ポイントです。
そして、エントリーして「BONUS」と表示されている商品を、期間中に合計5,000〜19,999円購入で+4％、合計2万円以上購入で+7％還元されます。キャンペーン期間中なら買い物後にエントリーしても対象です。
+4％または+7％分に関して、還元されるのはPayPayポイント（期間限定）で、上限は3,500ポイントです。付与予定日は7月3日（金）で、有効期限が8月31日（月）と短いので早めに利用しなければなりません。
PayPayポイント（期間限定）はYahoo!ショッピング、Yahoo!フリマなどLINEヤフーの一部サービスで利用できます。
◆さらに還元率アップさせる方法
さらに、ボーナスストアPlusで買い物すると、最大10％還元されます。対象店舗は日毎に替わり、エントリーも日毎に必要です。こちらはエントリー後の買い物のみがキャンペーン対象なのでお気をつけください。ちなみにエントリーはワンクリックなので一瞬で終わります。
還元上限は+5％対象商品は1日5,000ポイント、+10％対象商品は1日1万ポイントです。こちらも還元されるのはPayPayポイント（期間限定）なので有効期限が短いです。
Yahoo!ショッピングには過去1年間の購入実績と、獲得ポイント数によって決まるランク制度があります。シルバー、ゴールドランクだと「今すぐ利用」サービスを使うことができ、購入と同時に付与されるポイントをその場で使うことができます。
このサービスを利用すれば、後日PayPayポイント（期間限定）が還元されて有効期限内に買い物しなければならないという心配がなくなるのでおすすめです。
◆LINEブランドカタログ経由でポイント二重取りが可能に
爆買ウルトラSALEを利用するだけでもかなりお得なのですが、さらにお得になる方法があります。
それがLINEブランドカタログの利用です。LINEブランドカタログとはポイントサイトの一種で、LINEアカウントがある方は登録など必要なく、誰でもすぐに利用できます。
LINEブランドカタログには様々なECサイトなどが掲載されており、バナーをクリックすると希望のサイトに遷移、そしていつも通り買い物するだけでポイントが貯まります。そのサイトのポイントも貯まるだけでなく、LINEブランドカタログのポイントも貯まるので、ダブルでお得になるというサービスです。
直接サイトに行って買い物するのと、LINEブランドカタログを経由して買い物するのではそんなに手間は変わりません。それでポイントがさらにもらえるので経由しない手はありません。
◆爆買ウルトラSALEに合わせて還元率アップキャンペーンが開催中！
そのLINEブランドカタログで、爆買ウルトラSALEに合わせてYahoo!ショッピングのポイント還元率が1.5％に上がっています。通常は0.5％なのでキャンペーンで3倍です。