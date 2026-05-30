フィギュアスケートのアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」（３０日、千葉・幕張イベントホール）で開幕し、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、会心のプログラムを再現した。

ミラノ・コルティナ五輪ではショートプログラム（ＳＰ）で「Ｌａ Ｓｔｒａｄａ」を舞い、７８・７１点をマークして堂々の首位発進。この日は同曲を再び演じ、３回転ジャンプや華麗なステップなどで会場を魅了した。また家入レオとコラボレーションでは「僕たちの未来」に合わせ、トレードマークの笑顔を見せた。

ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルを獲得した坂本花織は、今季限りで現役を引退した。かねて中井は五輪メダリストとして「花織ちゃんが引っ張っていく姿を間近で見て感じていたので、そこはすごくいい経験だった。来季から自分がトップになっていくと思うので、自覚をちゃんと持って、自分がちゃんと引っ張っていけるような存在になれたら」と決意を述べていた。

来季は世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央（木下グループ）がシニアに参戦。新たな時代も中心選手としてスケート界をけん引する。