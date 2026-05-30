◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド１位決定戦第１戦 神戸５―０鹿島（３０日・ノエスタ）

特別大会の“優勝決定戦”となる東地区１位・鹿島と西地区１位・神戸の一戦は、神戸が５―０で先勝した。第２戦は６月６日に行われる。

＊ ＊ ＊

昨シーズンからの“連覇”を目指す鹿島は、Ｗ杯に臨む代表チーム参加のためＧＫ早川友基（日本代表）、ＤＦキムテヒョン（韓国代表）が不在。ＧＫには梶川裕嗣、センターバックにはＤＦ植田直通とＤＦ関川郁万が入った。

立ち上がりから神戸の強度の高い守備に苦しみ、前進の手段が限られる展開に。セカンドボールを拾えない時間帯も続き、２８分に神戸ＦＷ大迫勇也に直接ＦＫを決められ先制を許した。

後半開始から荒木遼太郎に代えて松村優太を投入。スピードのある松村とチャヴリッチの強みを生かしたかったところだが、５分に相手のスローインによる素早いリスタートから、隙を突かれる形で失点した。

ＭＦ知念慶、ＦＷ師岡柊生の途中投入で流れを変えることを試みるも、焦りによる攻め急ぎの傾向も強く、なかなか歯車が噛み合わない。２４分に３失点目を喫すると、４４分、後半ＡＴに４、５点目を与えた。地域リーグでは１８試合で９失点だった守備が崩壊し、土俵際に追い込まれる試合結果となった。