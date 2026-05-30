◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド１位決定戦第１戦 神戸５―０鹿島（３０日・ノエスタ）

神戸ＦＷ大迫勇也が芸術的なフリーキックを含む１試合３発で神戸が先勝した。

狙い澄まして右足を振り抜いた。前半２８分、大迫はペナルティーエリア手前左から、ニアサイドのネットに突き刺した。

後半５分にもＦＷ武藤の素早いリスタートのスローインをダイレクトでボレー。ゴール左隅に流し込んだ。「（ＦＫは）もう自信を持って蹴るだけでした。ここ５試合、ふがいない試合をしていたので、取り返そうと思って必死にプレーしました。本当に仲間に感謝したい」と振り返った。

３６歳のベテランは準決勝でアルアハリ（サウジアラビア）に敗れたアジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）から帰国後、リーグ７試合無得点とゴールから遠ざかっていた。「チームもバランスを崩していて、僕自身も点を取れなかったのは、すごい反省。だからこそゴールにこだわらないといけない」と飢えていただけに、最高の結果となった。

チームは後半２４分にもＤＦジエゴが左足で追加点を挙げると、同４４分に小松がＰＫを決め、鹿島を突き放した。さらにアディショナルタイムにも左クロスから大迫が頭で押し込んだ。

特別大会の“優勝決定戦”はホーム＆アウェーの２試合制で、第２戦は６月６日にメルカリスタジアムで行われる。勝者が来季アジア・チャンピオンズリーグエリートの本戦出場権を得る。２４年のＪ１と天皇杯以来となるクラブ５冠目タイトルへ、大迫が引っ張る神戸が大きく前進した。