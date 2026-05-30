沢口靖子、コメディーの才能を発揮 三宅裕司「期待を裏切らない」
俳優の沢口靖子が30日、東京・新橋演舞場で行われた「熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾 東京喜劇『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』」の取材会に参加した。
【写真】おなじみのキャストが集結した熱海五郎一座の会見
沢口は、新橋演舞場シリーズ第1回公演にゲスト出演した。今回の稽古について、座長の三宅裕司は「とにかく沢口さんが細かいところまで全部（確認した）。ちょっとしたギャグでも完成されたいい形になった。沢口さんが、めちゃボケです」と明かした。1か月の稽古を終え、沢口は「少年のようなキラキラした心を持った喜劇人の皆様と一緒に充実した毎日でした」と笑顔を見え、周囲からの疑いの目に「本当ですよ！」と苦笑いを浮かべていた。
リーダー・渡辺正行は、沢口と絡むシーンがなく残念がる。ただギャグは伝授されたそうで沢口は「稽古場では仲良くさせていただきました」とにっこり。三宅は「沢口さんは第1回目に出演していただいて、実はその後に何回かオファーしているんですが長く続いているドラマがあって、なかなかスケジュールが取れなかった。それがスケジュールが取れるようになったので、ぜひ、と。沢口さんの笑いに対する姿勢も分かっていますし、国民的な女優さんが、ここまでやるか、となる。お客さんの期待を裏切らないので、ぜひ出ていただきたかった」とオファーの経緯を明かす。そんな沢口は「先輩方の大きな懐を借りて全力で本番に臨んでいきたい！」と力を込めていた。
客が心の底から本当に面白いと思える東京の喜劇“軽演劇”を上演しよう、“東京の笑い”を継承しようと、2004年に伊東四朗座長のもとに三宅裕司を中心とした喜劇人たちが集結し旗揚げした「伊東四朗一座」。伊東が参加できない時も思いを引き継ぎ、06年に三宅が座長となり「熱海五郎一座」を旗揚げした。毎年新作を上演し続け、14年に新橋演舞場へ初進出するとシリーズ化となり、毎年ゲストを迎えた新作ステージを届けてきた。
新橋演舞場シリーズ第12弾となる今回は、新橋演舞場シリーズ第1回公演にゲスト出演した俳優・沢口靖子がオファーに応え、再登場する。ドラマにバラエティーにと幅広く活躍している野呂佳代が初参加する。
会見には、渡辺、小倉久寛、春風亭昇太、東貴博、深沢邦之、ビビる大木、野呂佳代が登場した。
あす5月31日に初日を迎え、6月24日まで上演される。
【写真】おなじみのキャストが集結した熱海五郎一座の会見
沢口は、新橋演舞場シリーズ第1回公演にゲスト出演した。今回の稽古について、座長の三宅裕司は「とにかく沢口さんが細かいところまで全部（確認した）。ちょっとしたギャグでも完成されたいい形になった。沢口さんが、めちゃボケです」と明かした。1か月の稽古を終え、沢口は「少年のようなキラキラした心を持った喜劇人の皆様と一緒に充実した毎日でした」と笑顔を見え、周囲からの疑いの目に「本当ですよ！」と苦笑いを浮かべていた。
客が心の底から本当に面白いと思える東京の喜劇“軽演劇”を上演しよう、“東京の笑い”を継承しようと、2004年に伊東四朗座長のもとに三宅裕司を中心とした喜劇人たちが集結し旗揚げした「伊東四朗一座」。伊東が参加できない時も思いを引き継ぎ、06年に三宅が座長となり「熱海五郎一座」を旗揚げした。毎年新作を上演し続け、14年に新橋演舞場へ初進出するとシリーズ化となり、毎年ゲストを迎えた新作ステージを届けてきた。
新橋演舞場シリーズ第12弾となる今回は、新橋演舞場シリーズ第1回公演にゲスト出演した俳優・沢口靖子がオファーに応え、再登場する。ドラマにバラエティーにと幅広く活躍している野呂佳代が初参加する。
会見には、渡辺、小倉久寛、春風亭昇太、東貴博、深沢邦之、ビビる大木、野呂佳代が登場した。
あす5月31日に初日を迎え、6月24日まで上演される。