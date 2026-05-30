「向こうは絶対に覚えてないと思いますけど…」塩貝健人が明かす”中村俊輔との意外な接点”【日本代表】
北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーに選ばれた塩貝健人が、中村俊輔コーチとの“意外な接点”を明かした。
「僕は横浜FCのジュニアユースだったので、（中村が）通っているのを見かけたり。向こうは絶対に覚えてないと思いますけど、（その時も）一応挨拶はしているので。その時以来ですね」
そんな中村と日本代表で再会。「ちょっと不思議な感覚ですか」と記者のひとりに尋ねられると、塩貝は表情を崩さずに次のように答えた。
「いや、別に。いるなって感じです」
リスペクトがないわけではない。聞きたいことはもちろんある。
「フリーキック蹴りたいので、ちょっと教えてもらいます」
21歳のアタッカーが中村コーチの下でさらなる進化を遂げられるか。いずれにしても、日本代表のレジェンドに指導してもらう経験は今後のキャリアに良い影響を与えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
「僕は横浜FCのジュニアユースだったので、（中村が）通っているのを見かけたり。向こうは絶対に覚えてないと思いますけど、（その時も）一応挨拶はしているので。その時以来ですね」
そんな中村と日本代表で再会。「ちょっと不思議な感覚ですか」と記者のひとりに尋ねられると、塩貝は表情を崩さずに次のように答えた。
リスペクトがないわけではない。聞きたいことはもちろんある。
「フリーキック蹴りたいので、ちょっと教えてもらいます」
21歳のアタッカーが中村コーチの下でさらなる進化を遂げられるか。いずれにしても、日本代表のレジェンドに指導してもらう経験は今後のキャリアに良い影響を与えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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