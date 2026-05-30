ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、先ごろ競技生活から引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんのスペシャルインタビューが、寝具メーカー『エアウィーブ』の公式サイトで公開された。睡眠にまつわる五輪秘話などをたっぷり語っている。

■「エアウィーブ」の公式サイトで公開

『エアウィーブ』のベッドに2人並んで腰掛け、インタビューに臨んだ「りくりゅう」。スペシャルインタビューの第1弾として、今回は「あの時」篇が公開された。

「あの時」として、2人が振り返ったのは2月の五輪。団体戦で銀メダルを獲得し、その勢いを個人戦につなげたかったが、ショートプログラム（SP）でリフトに痛恨のミスが出て、5位と出遅れた。

フィニッシュ直後、しばらく顔を上げられなかった木原さん。明らかに落ち込み、打ちひしがれていたが、インタビューでは「SPが終わった当日は寝付けなかった」と吐露。さらに、一夜明けて練習に向かったが、「（前夜）眠れなかったので、リンクで仮眠をとった。『15分で起こしてね』と璃来ちゃんに頼んだが、1時間くらい眠ってしまった」と明かした。

■「たぶん寝た方がいいんだろうな」

三浦さんによると、起こしたものの木原さんは二度寝に突入。それでも、強引に起こさなかった理由については「眠れていないというのは聞いていたので、たぶん、寝た方がその時の龍一くんにはいいんだろうなと思った」などと語った。

この気配りが奏功し、木原さんはリフレッシュ。「本当にその後から気持ちも切り替わった」と笑った。

インタビューではそのほか、フリーでのノーミス演技、そして大逆転での金メダル、悔し涙からうれし涙に変わった瞬間などについて語っている。

『エアウィーブ』の公式サイトによると、りくりゅうの特別インタビューは第4弾まであり、残り3つは近日中に公開される予定だという。