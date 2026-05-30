◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦 神戸5―0鹿島（2026年5月30日 ノエスタ）

西地区1位の神戸と東地区1位の鹿島による1位決定戦の第1戦が行われ、エースFW大迫勇也(36)がハットトリックの活躍を魅せ、神戸がホームで5―0と快勝した。第2戦は6月6日に鹿島のホームで行われる。

神戸は試合開始早々、いきなりアクシデントに見舞われた。前半5分頃にDFマテウス・トゥーレルが右足を気にする素振りを見せ、前半7分にDFンドカ・ボニフェイスと交代。それでも前半28分、大迫が均衡を破った。ゴール左手前でFKを獲得すると、右足の狙い済ましたキックでネットを揺らした。

さらに後半5分、FW武藤嘉紀のスローインからペナルティエリア中央に走り込んだ右足で流し込み追加点。後半24分にはDFジエゴがペナルティエリア手前から左足でゴール右下を射貫き、チームに3点目をもたらした。

44分にはPKから4点目。終了間際の後半アディショナルタイムには大迫がハットトリックを達成し、ダメ押しの5点目となった。

安定した攻守で東地区1位に上り詰めた鹿島にとって、5失点は今季ワースト。DF植田直通、関川郁万ら守備の要はぼう然とした表情を浮かべていた。

大迫は「仲間に感謝したい。3点取れて嬉しかったです。ここ数試合不甲斐ない試合をしていた。取り返そうと思って必死にやりました」と語った。