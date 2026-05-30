影山優佳「ゴールド免許」取得を報告、写真のかわいさにファン絶賛…サッカーW杯開幕で期待される“神解説”

元日向坂46で俳優の影山優佳が、5月29日にスタッフ公式Xを更新、《スーパーペーパーゴールドガール爆誕（普通車はAT車に限る）》と題した投稿で、ゴールド免許証に切り替わった自身の免許証を公開したところ、その写真に驚きと絶賛のリプライが殺到することになった。

「免許証の写真は、更新する警察署内で撮影するため、緊張して表情がこわばってしまうことが多いのですが、影山さんの場合、キリッと引き締まった表情ながらも、ヘアスタイルは前髪がきちっとそろっていました。白いブラウスも第一ボタンまでとめていて、さすがのお嬢様オーラが漂っていると評判です」（芸能担当記者）

この影山の証明写真に、フォロワーからは

《免許証の写真でも、美人さんやな》

《免許写真もかわいい!》

など、称賛の声が寄せられている。

いま、影山にとって免許証以上に注目されているのが、2026年6月11日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」（決勝・7月19日）での活躍だ。

「影山さんは前回大会の『2022 FIFAワールドカップカタール』で、サッカーファンを超えた解説者顔負けの的確なコメントをして絶賛されました。その知識は、サッカー番組などで共演する機会の多い元日本代表の内田篤人さんが『僕よりサッカーに詳しい』と舌を巻くほどです。

今大会でも『コカ・コーラ FIFAワールドカップ26 アンバサダー』に就任しており、すでに大会が始まる前からメディアの露出が多くなっていますから、本大会でも“神解説”に期待できそうです」（前出・芸能担当記者）

決勝直後の7月30日には、デビュー10周年の節目に初のエッセイ集『影まで愛して』が発売される影山。こちらも注目があつまりそうだ。