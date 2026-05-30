飼い主さんの膝の上が大好きな猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で29万回以上再生され、「やることなすこと全てが可愛い」「まったり姿が可愛すぎる」といったコメントが寄せられました。

【動画：膝の上でくつろぐ猫→後ろ足を大きく開いて…リラックスモード全開な『可愛すぎる光景』】

飼い主さんの膝の上でリラックス

YouTubeチャンネル『モアクリ』では、モアレちゃんの日常のひとコマが愛らしく紹介されています。

この日、モアレちゃんは飼い主さんの膝の上でのんびりとくつろいでいました。仰向けになりながら後ろ足を大きく開いた姿は、まさにリラックスモード全開。

さらに、気持ちよさそうに目を細めながら、全身をびよ～んと大きく伸ばしたのだそうです。うっとりとした表情からは、飼い主さんにすっかり安心しきっている様子が伝わってきます。

甘えん坊なモアレちゃん

くつろいでいるモアレちゃんに、飼い主さんがそっと手を伸ばして撫でようとすると、モアレちゃんはその手にじゃれつき始めました。

両前足でしっかりと手を抱えるように掴み、そのまま甘噛み。表情はどこか嬉しそうで、甘えている気持ちが伝わってきます。

さらにその後は、前足でホールドしたまま、後ろ足でポコポコとキック。動くたびに見えるピンク色の肉球も、とても愛らしかったのだそうです。

そのまましばらく飼い主さんの手を離さず、楽しそうに遊び続けていたモアレちゃん。

無邪気に甘える姿に、思わず笑顔になってしまいます。

飼い主さんが大好き！

飼い主さんがそっと手を離すと、モアレちゃんは「どうしてやめちゃうの？」とでも言いたげな、おとぼけ顔でじっと見つめてきたのだそうです。

そこで再び手を差し出してみると、モアレちゃんは待っていましたと言わんばかりに、すぐにじゃれついてきました。

そのまま両前足で手を抱えるようにしながら、今度はぺろぺろと優しく舐め始めたモアレちゃん。甘えたい気持ちがまっすぐ伝わってくるような仕草だったのだとか。

飼い主さんを信頼している様子が感じられる、あたたかく微笑ましい投稿となっていました。

投稿には、「甘えん坊なモアレちゃんが可愛すぎる」「こんなに甘えられたら飼い主さんたまらないだろうな」などのコメントが寄せられ、モアレちゃんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『モアクリ』では、モアレちゃんの日常を見ることができます。

モアレちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「モアクリ」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。