朝1枚、コットン100%でムレを軽減！ JEWLINGE「フリーナ® おりもの用コットンシート」

記事ポイント シリーズ累計25.4万個突破の「フリーナ®」から、日常のおりもの対策に特化した新商品が登場天然コットン100%の片面起毛素材で、市販品の約220倍の通気性を実現2026年6月3日より公式オンラインショップで先行販売開始、8月に本格発売予定 シリーズ累計25.4万個突破の「フリーナ®」から、日常のおりもの対策に特化した新商品が登場天然コットン100%の片面起毛素材で、市販品の約220倍の通気性を実現2026年6月3日より公式オンラインショップで先行販売開始、8月に本格発売予定

布ナプキンブランド「JEWLINGE（ジュランジェ）」が、累計25.4万個を突破した使い捨て布ナプキン「フリーナ®」の新ラインとして、日常のおりもの対策に特化した「おりもの用コットンシート」を2026年6月3日より先行販売します。

天然コットン100%の起毛素材と、カケンテストセンターの測定で確認された市販品の約220倍の通気性が、デリケートゾーンのムレやベタつきを軽減します。

JEWLINGE「フリーナ® おりもの用コットンシート」





ブランド：JEWLINGE（ジュランジェ）商品名：フリーナ おりもの用コットンシート素材：天然コットン100%（片面起毛）サイズ：15.5cm仕様：テープ付き・日本製先行販売開始日：2026年6月3日（水）10時〜販売場所：JEWLINGE公式オンラインショップ本格発売予定：2026年8月

「JEWLINGE（ジュランジェ）」は、布ナプキン専門店として培った素材・製法の知見をもとに開発した「フリーナ® おりもの用コットンシート」を2026年6月3日より先行販売します。

既存の「フリーナ®」シリーズは使用者88名を対象としたアンケートで約90%が「生理中のストレスが軽くなった」と回答しており、その実績をベースに、生理期間以外の日常的なおりもの対策という新しい用途へ展開した商品です。

先行販売は簡易パッケージによる数量限定での提供となり、反響をもとに正式パッケージで8月に本格発売する予定です。

6月3日の先行販売は、約2週間分のトライアル14枚入（税込1,100円）と、毎日の使用を想定したスタンダードな42枚入（税込2,390円）の2種類で展開します。

天然コットン100%の起毛素材





肌に触れる面は天然コットン100%で、国内の針布起毛技術によって極限まで起毛した表面に仕上げられています。

デリケートゾーンに直接当たる面が柔らかい繊維で覆われているため、化学繊維素材の一般的なおりものシートとは異なる肌触りを持ちます。

市販品の約220倍の通気性





カケンテストセンターによる測定で、本商品は市販のおりものシートと比較して約220倍の通気性が確認されています。

天然コットン100%の構造がムレを抑え、日中の長時間着用でも快適な状態を保ちます。

夏の長期化による発汗や、年齢とともに変化するバリア機能の低下が気になる場面での日常ケアとして設計されています。

先行販売ラインナップ





先行販売は2026年6月3日（水）10時より、JEWLINGE公式オンラインショップで開始します。

数量限定のため、予定数量に達した場合は一時的に品薄・入荷待ちとなる場合があります。

フリーナ おりもの用コットンシート 14枚入（トライアル）：税込1,100円フリーナ おりもの用コットンシート 42枚入（簡易パッケージ）：税込2,390円





パッケージ正面には「15.5cm・コットン100%・テープ付き片面起毛・日本製」の仕様表記とJEWLINGEブランドロゴが記載されており、素材と製造国が一目で確認できる設計になっています。





42枚入りは毎日の使用を想定したスタンダードなパックで、先行販売期間中は14枚入りと同様に簡易パッケージでの提供となります。

8月の本格発売ではオリジナルパッケージに切り替わる予定で、詳細は後日JEWLINGE公式サイトで案内されます。

累計25.4万個という実績を持つ「フリーナ®」シリーズが、生理ケアにとどまらない日常フェムケアへと用途を広げます。

天然コットン100%・針布起毛・15.5cm・テープ付きという仕様は、下着に固定して使う既存の布ナプキンの構造をそのまま継承しており、朝のルーティンに1枚追加するだけで導入できます。

JEWLINGE「フリーナ® おりもの用コットンシート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 先行販売と8月の本格発売の違いは何ですか？

A. 先行販売（2026年6月3日〜）は簡易パッケージによる数量限定の提供です。

8月の本格発売ではオリジナルパッケージに切り替わる予定で、詳細はJEWLINGE公式サイトで後日案内されます。

Q. 既存の「フリーナ®」との使い方の違いは何ですか？

A. 既存の「フリーナ®」は紙ナプキンの上に重ねて使う生理期間向けの設計です。

今回の「おりもの用コットンシート」は日常のおりもの対策に特化した商品で、生理期間以外の日常ケアを目的とした別ラインとして展開されています。

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