高校生が企業のプロと直接対話、25年続く夏の授業！ 日本経済新聞社「第26回日経エデュケーションチャレンジ」

記事ポイント 日本経済新聞社主催・法政大学共催の高校生向けキャリアイベントが2026年8月4日・5日に開催されます会場は法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎6階薩埵ホールで、25年続く伝統あるイベントです企業の第一線で活躍するプロが「先生」となり、持続可能な社会をテーマにした授業が行われます 日本経済新聞社主催・法政大学共催の高校生向けキャリアイベントが2026年8月4日・5日に開催されます会場は法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎6階薩埵ホールで、25年続く伝統あるイベントです企業の第一線で活躍するプロが「先生」となり、持続可能な社会をテーマにした授業が行われます

日本経済新聞社と法政大学が共催する高校生向けキャリアイベントが、今年の夏に東京・市ケ谷で開かれます。

25年の歴史を持つこのイベントは、企業の最前線で活躍するプロフェッショナルが「先生」となり、自身のキャリアや事業内容をテーマに授業を行う場として知られています。

文部科学省や経済同友会など多数の機関が後援しており、規模と信頼性の両面で高校生のキャリア学習の場として定着しています。

日本経済新聞社「第26回日経エデュケーションチャレンジ」





イベント名：第26回日経エデュケーションチャレンジ日時：2026年8月4日（火）・5日（水）会場：法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎6階薩埵ホール対象：高校生主催：日本経済新聞社共催：法政大学後援：文部科学省・経済同友会・全国高等学校長協会・日本私立中学高等学校連合会・東京都教育委員会詳細・申込：公式サイトに掲載されています（日経エデュケーションチャレンジ ウェブサイト）

「日経エデュケーションチャレンジ」は、25年にわたって開催されてきた高校生向けキャリアイベントです。

企業の最前線で活躍するプロが「先生」となり、自身のキャリアや企業の事業内容を題材とした授業を実施します。

参加者との意見交換を通じて、持続可能な社会の実現について考える場が設けられています。

今回は法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎6階薩埵ホールを会場に、2日間の日程で開かれます。

法政大学は2018年12月にSDGsに関する総長ステイトメントを発表して以降、企業や自治体を講師に招いた教育プログラム「STARTプログラム」など多様なSDGs推進活動を展開してきており、その取り組みとの親和性から今回の共催が実現しています。

イベントの内容と特徴

授業は企業の第一線で働くプロフェッショナルが担当し、実際のキャリアや事業内容を素材としたリアルな内容が提供されます。

高校生が参加者として意見を交わし、持続可能な社会の実現というテーマについて主体的に考える構成となっています。

後援には文部科学省・経済同友会・全国高等学校長協会・日本私立中学高等学校連合会・東京都教育委員会が名を連ねており、高校生のキャリア教育を支援する公的・民間双方の枠組みに位置づけられているイベントです。

申し込みの詳細は日経エデュケーションチャレンジの公式サイトに掲載されています。

開催場所：法政大学市ケ谷キャンパス

会場となる法政大学市ケ谷キャンパスは、東京都千代田区に位置し、交通アクセスの利便性が高い都心のキャンパスです。

イベントは外濠校舎6階の薩埵ホールで行われ、2日間にわたって授業と意見交換のプログラムが実施されます。

企業のプロが教壇に立ち、高校生と直接対話するこの形式は、一般的な学校授業では得られないキャリアの視点を提供するものとして25年間継続されてきています。

2026年8月4日・5日の2日間、リアルな「仕事の現場」に触れる機会が設けられます。

日本経済新聞社「第26回日経エデュケーションチャレンジ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加対象は誰ですか？

A. 参加対象は高校生です。

申し込みの詳細は日経エデュケーションチャレンジの公式サイトに掲載されています。

Q. イベントは何日間開催されますか？

A. 2026年8月4日（火）と8月5日（水）の2日間にわたって開催されます。

会場は法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎6階薩埵ホールです。

Q. このイベントは何回目の開催ですか？

A. 2026年の開催は第26回にあたります。

25年にわたって継続されてきた高校生向けキャリアイベントです。

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