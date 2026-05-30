渋谷サクラステージ、梅田の“廃墟フードコート”…「ガラガラで失敗」は素人目線。都心一等地の再開発ビルが“あえて空いている”理由
再開発の槌音が鳴りやまない東京や大阪の都心。毎年新たな大型施設が開業している一方で、SNS上では「都心なのに空いている」「再開発の失敗ではないか」と話題になる場所もある。果たして、それらは本当に「再開発の失敗」というべきものなのだろうか。
◆「グラングリーン大阪」「渋谷サクラステージ」“ガラガラ”と言われてもオフィスは？
最近、とくにSNS上で「一等地なのに空いている！」と話題になった場所といえば、JR大阪駅北側に2025年3月に開業した複合再開発ビル「グラングリーン大阪南館」だ。また、東京都心ではJR渋谷駅南側に2024年7月に開業した複合再開発ビル「渋谷サクラステージ」も「渋谷駅直結とは思えないくらい空いている」とたびたびSNSを賑わせている。
両施設ともに日本を代表するターミナル駅に直結した“超一等地”の複合再開発施設だ。それゆえ、従来の駅前商業施設の感覚で見ると、確かに「空いている」と感じることもあるだろう。
一方で、この2施設には大きな共通点がある。それは、両施設ともに下層階に商業施設を備えるが、建物全体の主役となっているのは大規模な賃貸オフィス。つまり「オフィス主導型の複合再開発」であるという点だ。
◆複合再開発の主目的は“集客”にあらず
これらの賃貸オフィスはいずれも国内屈指の高家賃帯ではあるものの、最新設備を備えていることはもちろん、ワンフロアあたりの面積も広く、それゆえグラングリーン大阪南館には「塩野義製薬」「クボタ」「コクヨ」、渋谷サクラステージには「スクウェア・エニックス」などといった国内有数の大企業が「本社」として入居。グラングリーン大阪南館のオフィスフロアは2025年3月の開業時点で「85％が契約内定」、渋谷サクラステージのオフィスフロアも2024年7月の開業時点で「すでに契約率ほぼ100％」と報じられている。
こうした都心の新しい高機能ビルへのオフィス集約は、従業員に対する福利厚生にも繋がるものであり、人材獲得競争のなかでは必須項目の１つとなりつつある。もちろん、梅田や渋谷という「アジア有数の大都市の一等地に本社オフィスを構える」ということ自体に価値を見出す企業も多い。
つまり、これら2つの複合再開発は「商業施設による集客」を主目的としたものではなく、再開発街区全体、ひいては「都市機能全体の価値向上」、さらには「国内大手企業の価値向上」をも目指した一大プロジェクトであり、施設全体を見ると「再開発の成功例」であるともいえる。
◆都心の複合再開発、なぜ「ガラガラ」と言われるのか？
それでは、この両施設はなぜ「ガラガラだ」と言われやすいのだろうか。
一番に挙げられる理由は、オフィス主体施設ならではともいえる「“余白”を重視する設計思想」だ。
従来の商業施設主体の再開発では「できるだけ多くの来館者を滞留させること」が重視される。一方、今回取り上げたようなオフィス主体の施設では、「勤務者の快適性」が最も重要となる。そのため、平日のピーク時であっても、「長蛇の列ができない」「座席に余裕がある」「通路をスムーズに歩ける」程度の“余白”ともいうべきものを確保することが施設の価値向上につながる。
また、オフィス主体の施設は、一般的な商業施設が最も賑わう「休日昼間」に相対的に人が少なくなりやすい。そのため、「周辺は混雑しているのにここだけ空いている！」という光景は、SNS上では強いインパクトを持って拡散されやすいのであろう。
そしてもう1つの理由として、「賑わう時間帯の分散化」も挙げられる。
たとえば、グラングリーン大阪南館の地下にあるフードコート型の飲食ゾーン「タイムアウトマーケット大阪」は一般的な飲食ゾーンとは異なり、平日のオフィス勤務者などの需要よりも、インバウンドも含めた「観光客需要」「ナイトタイムエコノミー」を強く意識した施設。同館の高層階には高級ホテルもあり、宿泊者の利用も見込んでいる。そして、渋谷サクラステージも、平日昼間に多く利用されるカフェやクリニックモールと、バーや居酒屋といった夜間需要を意識した飲食店エリアが分かれている。
◆「グラングリーン大阪」「渋谷サクラステージ」“ガラガラ”と言われてもオフィスは？
最近、とくにSNS上で「一等地なのに空いている！」と話題になった場所といえば、JR大阪駅北側に2025年3月に開業した複合再開発ビル「グラングリーン大阪南館」だ。また、東京都心ではJR渋谷駅南側に2024年7月に開業した複合再開発ビル「渋谷サクラステージ」も「渋谷駅直結とは思えないくらい空いている」とたびたびSNSを賑わせている。
一方で、この2施設には大きな共通点がある。それは、両施設ともに下層階に商業施設を備えるが、建物全体の主役となっているのは大規模な賃貸オフィス。つまり「オフィス主導型の複合再開発」であるという点だ。
◆複合再開発の主目的は“集客”にあらず
これらの賃貸オフィスはいずれも国内屈指の高家賃帯ではあるものの、最新設備を備えていることはもちろん、ワンフロアあたりの面積も広く、それゆえグラングリーン大阪南館には「塩野義製薬」「クボタ」「コクヨ」、渋谷サクラステージには「スクウェア・エニックス」などといった国内有数の大企業が「本社」として入居。グラングリーン大阪南館のオフィスフロアは2025年3月の開業時点で「85％が契約内定」、渋谷サクラステージのオフィスフロアも2024年7月の開業時点で「すでに契約率ほぼ100％」と報じられている。
こうした都心の新しい高機能ビルへのオフィス集約は、従業員に対する福利厚生にも繋がるものであり、人材獲得競争のなかでは必須項目の１つとなりつつある。もちろん、梅田や渋谷という「アジア有数の大都市の一等地に本社オフィスを構える」ということ自体に価値を見出す企業も多い。
つまり、これら2つの複合再開発は「商業施設による集客」を主目的としたものではなく、再開発街区全体、ひいては「都市機能全体の価値向上」、さらには「国内大手企業の価値向上」をも目指した一大プロジェクトであり、施設全体を見ると「再開発の成功例」であるともいえる。
◆都心の複合再開発、なぜ「ガラガラ」と言われるのか？
それでは、この両施設はなぜ「ガラガラだ」と言われやすいのだろうか。
一番に挙げられる理由は、オフィス主体施設ならではともいえる「“余白”を重視する設計思想」だ。
従来の商業施設主体の再開発では「できるだけ多くの来館者を滞留させること」が重視される。一方、今回取り上げたようなオフィス主体の施設では、「勤務者の快適性」が最も重要となる。そのため、平日のピーク時であっても、「長蛇の列ができない」「座席に余裕がある」「通路をスムーズに歩ける」程度の“余白”ともいうべきものを確保することが施設の価値向上につながる。
また、オフィス主体の施設は、一般的な商業施設が最も賑わう「休日昼間」に相対的に人が少なくなりやすい。そのため、「周辺は混雑しているのにここだけ空いている！」という光景は、SNS上では強いインパクトを持って拡散されやすいのであろう。
そしてもう1つの理由として、「賑わう時間帯の分散化」も挙げられる。
たとえば、グラングリーン大阪南館の地下にあるフードコート型の飲食ゾーン「タイムアウトマーケット大阪」は一般的な飲食ゾーンとは異なり、平日のオフィス勤務者などの需要よりも、インバウンドも含めた「観光客需要」「ナイトタイムエコノミー」を強く意識した施設。同館の高層階には高級ホテルもあり、宿泊者の利用も見込んでいる。そして、渋谷サクラステージも、平日昼間に多く利用されるカフェやクリニックモールと、バーや居酒屋といった夜間需要を意識した飲食店エリアが分かれている。