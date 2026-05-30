二宮和也、SUPER EIGHTからの“贈り物”で夕食「美味しく頂きます」 ファンから感激の声「見せてくれてありがとう」「この関係ずっと大好き」
嵐の二宮和也が30日、自身の公式Xを更新。SUPER EIGHTからもらったというプレゼントを披露した。
【写真あり】二宮和也がSUPER EIGHTからもらったプレゼント
二宮は「今日はSUPER EIGHTの皆からもらった物で夕食。脇にはメンバーからのメッセージまで。ありがとう。美味しく頂きます」と“たこ焼き器”を公開。「(メッセージは当人同士のやり取りなのでご勘弁を）」と添えた。
このプレゼントに関しては以前、嵐の櫻井翔とSUPER EIGHTの村上信五が番組共演の際、嵐の活動休止時にSUPER EIGHTから5人分贈られたものとして語られていた。村上は「どこで集まってもまたワイワイできるって」と説明し、櫻井も「箱に一人ひとりメッセージ書いてくれて」と話していた。
ファンからは「見せてくれてありがとう」「この関係ずっと大好き」「嵐とSUPER EIGHT また共演見たいなぁ」「こんな大事なタイミングで使ってくれるんだ」「本格的なのが焼けそうだね」「噂のたこ焼き器」と反響が集まっている。
【写真あり】二宮和也がSUPER EIGHTからもらったプレゼント
二宮は「今日はSUPER EIGHTの皆からもらった物で夕食。脇にはメンバーからのメッセージまで。ありがとう。美味しく頂きます」と“たこ焼き器”を公開。「(メッセージは当人同士のやり取りなのでご勘弁を）」と添えた。
このプレゼントに関しては以前、嵐の櫻井翔とSUPER EIGHTの村上信五が番組共演の際、嵐の活動休止時にSUPER EIGHTから5人分贈られたものとして語られていた。村上は「どこで集まってもまたワイワイできるって」と説明し、櫻井も「箱に一人ひとりメッセージ書いてくれて」と話していた。
ファンからは「見せてくれてありがとう」「この関係ずっと大好き」「嵐とSUPER EIGHT また共演見たいなぁ」「こんな大事なタイミングで使ってくれるんだ」「本格的なのが焼けそうだね」「噂のたこ焼き器」と反響が集まっている。