プレイ用マットを浴槽に敷き猛勉強…元吉原嬢の20代美女が「行政書士」になれたワケ
ネット上の誹謗中傷や名誉棄損に対する刑事罰が、2022年6月の刑法改正により厳罰化された。しかし現在も被害数は一向に減ることはなく、増加傾向にあるという。
その波はナイトワーカーたちにも押し寄せている。ネットの掲示板への心無い書き込みに、傷つけられる女性は後を絶たない。だが、彼女たちがそれらにどのような対応をしていいのかわからないというのも現実だろう。
そんなナイトワーカーにそっと手を差し伸べるのが、「行政書士のまなちゃま」さんだ。彼女は“元吉原嬢”を公表しており、現在は行政書士として多くの人々の相談に乗っている。
彼女はいったい、どのような経緯で行政書士を目指したのか？話を聞いていくうちに、複雑な人生模様が垣間見られた。
◆こんなに女性に甘くて優しい業界はない！
――現在、行政書士としてのキャリアはどれくらいなのでしょうか。
「2024年の試験に合格し、2025年11月より行政書士として登録しています。資格を取るために動き始めたのは、試験の3ヶ月くらい前ですね。当時はまだソープで働いていました」
――そもそも、なぜソープで働いていたのでしょうか。
「私は家庭の事情で15歳の時から地元から上京して1人暮らしをしていたんです。高校は中退しましたが、高卒認定を取ったのでそのまま大学に行こうと思っていました。しかし、親からお金を出してもらえず、学費を自分で稼ぐために18歳で銀座のクラブで働き始めたんです。ただ、未成年でお酒が飲めず働きづらかったので、19歳で川崎のソープに入ることにしました」
――吉原で働き始めたのは20歳になってから？
「そうです。おかげで学費が貯まったので、21歳で某大学の法学部に入学しました。そこからずっと司法試験を受けるために頑張っていたのですが、論文で落ちてしまって勉強を辞めてしまったんですよね。
それでも司法予備試験を受けたくて、卒業後はパラリーガル（法律事務員）として法律事務所に勤め始めました。ただ、ソープも兼業で続けていたので、勉強する時間が少なくなってしまって。結局、パラリーガルを辞めてソープ1本に絞ることにしたんです」
――もともと、法律の基礎知識はあったのですね。
「正直、法律は趣味のような感じなんです。裁判所の判例集をずっと読んでいたり（笑）。法律を学んでいると、改めて自分が商品として扱われているという環境は特殊だと痛感するんですよね。同時に、その環境と一般社会を繋いでくれるのもまた法律であるとも思うんです」
――行政書士の道へと進んだのには何か理由が？
「ソープで働いているなかで、何か焦りがあったんですよ。うちの両親は『資格や学歴がないとダメ』という価値観を持っていて、さらにチクチク言うタイプの人たちだったので、その教えが染みついていたというか。『資格を取らないといけない』と、強迫観念のように感じていた部分があったんです。行政書士の試験は司法予備試験と似ているので、取りやすいのではないかという考えもありました」
――勉強はどのようにしていたのでしょうか。
「お店の待機時間やお客様の枠の合間をぬってやっていました。よくベッドで過去問を解いていたのですが、硬すぎて腰が痛くなってしまったので、プレイ用のマットを浴槽に敷いたりしていました（笑）」
――前代未聞の勉強法ですね（笑）。
「でも、お店のスタッフさんは優しかったですよ。PCを使っていたらWi-Fiを設置してくれたり、店長がおにぎりを差し入れしてくれたり。待機室でもたまに勉強していたのですが、女の子から『私も大学で法学部なんです』って声を掛けられたことがあります。今って、けっこうみんな高学歴かもしれません（笑）」
その波はナイトワーカーたちにも押し寄せている。ネットの掲示板への心無い書き込みに、傷つけられる女性は後を絶たない。だが、彼女たちがそれらにどのような対応をしていいのかわからないというのも現実だろう。
そんなナイトワーカーにそっと手を差し伸べるのが、「行政書士のまなちゃま」さんだ。彼女は“元吉原嬢”を公表しており、現在は行政書士として多くの人々の相談に乗っている。
◆こんなに女性に甘くて優しい業界はない！
――現在、行政書士としてのキャリアはどれくらいなのでしょうか。
「2024年の試験に合格し、2025年11月より行政書士として登録しています。資格を取るために動き始めたのは、試験の3ヶ月くらい前ですね。当時はまだソープで働いていました」
――そもそも、なぜソープで働いていたのでしょうか。
「私は家庭の事情で15歳の時から地元から上京して1人暮らしをしていたんです。高校は中退しましたが、高卒認定を取ったのでそのまま大学に行こうと思っていました。しかし、親からお金を出してもらえず、学費を自分で稼ぐために18歳で銀座のクラブで働き始めたんです。ただ、未成年でお酒が飲めず働きづらかったので、19歳で川崎のソープに入ることにしました」
――吉原で働き始めたのは20歳になってから？
「そうです。おかげで学費が貯まったので、21歳で某大学の法学部に入学しました。そこからずっと司法試験を受けるために頑張っていたのですが、論文で落ちてしまって勉強を辞めてしまったんですよね。
それでも司法予備試験を受けたくて、卒業後はパラリーガル（法律事務員）として法律事務所に勤め始めました。ただ、ソープも兼業で続けていたので、勉強する時間が少なくなってしまって。結局、パラリーガルを辞めてソープ1本に絞ることにしたんです」
――もともと、法律の基礎知識はあったのですね。
「正直、法律は趣味のような感じなんです。裁判所の判例集をずっと読んでいたり（笑）。法律を学んでいると、改めて自分が商品として扱われているという環境は特殊だと痛感するんですよね。同時に、その環境と一般社会を繋いでくれるのもまた法律であるとも思うんです」
――行政書士の道へと進んだのには何か理由が？
「ソープで働いているなかで、何か焦りがあったんですよ。うちの両親は『資格や学歴がないとダメ』という価値観を持っていて、さらにチクチク言うタイプの人たちだったので、その教えが染みついていたというか。『資格を取らないといけない』と、強迫観念のように感じていた部分があったんです。行政書士の試験は司法予備試験と似ているので、取りやすいのではないかという考えもありました」
――勉強はどのようにしていたのでしょうか。
「お店の待機時間やお客様の枠の合間をぬってやっていました。よくベッドで過去問を解いていたのですが、硬すぎて腰が痛くなってしまったので、プレイ用のマットを浴槽に敷いたりしていました（笑）」
――前代未聞の勉強法ですね（笑）。
「でも、お店のスタッフさんは優しかったですよ。PCを使っていたらWi-Fiを設置してくれたり、店長がおにぎりを差し入れしてくれたり。待機室でもたまに勉強していたのですが、女の子から『私も大学で法学部なんです』って声を掛けられたことがあります。今って、けっこうみんな高学歴かもしれません（笑）」