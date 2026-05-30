「1週間だけ…」親友に貸した車が2ヶ月返ってこない…嘘を暴いた32歳男性が、深夜の駐車場で仕掛けた“倍返し”

「1週間だけ…」親友に貸した車が2ヶ月返ってこない…嘘を暴いた32歳男性が、深夜の駐車場で仕掛けた“倍返し”