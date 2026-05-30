歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。「大好き」というコンビニグルメを明かす場面があった。

番組では番組スポンサーでもある、セブンイレブンのお得意様である和田。買い物のレシートを紹介しており、この日も2日間のレシートが紹介された。

そんな中、和田は「この間、自分でもやっぱり作りたいと思って。でも迷ったんだけど、スーパーで何か買おうと思って…煮魚が食べたかったんですよ」と告白。

「お寿司屋さんい行ってもお刺身は売ってたんだけど、煮魚がなくて。自分の中では何でも良かった、カレイの煮付けでもいいし。そしたら、“あ、そうだ、セブン行こう”と思って。そうすると、金シリーズ（セブンプレミアム ゴールド）の銀だらの西京焼き。これが私、大好きなんですよ。これとサバの味噌煮。スーパーの横にセブンがあるんで、そのためだけに（セブンに）行きましたね」と明かした。

和田はその日は「金の銀だら西京焼き」を3つ、「セブンプレミアム さばの味噌煮」を購入。「この金のプレミアムシリーズ、やっぱりおいしいですね。本当においしい」と愛用しているとした。