◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝 神戸69―23東京SG（2026年5月30日 東京・秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン1位の神戸は69―23で同4位の東京SGを下し、リーグワンになって初めて決勝に駒を進めた。

計11トライを挙げる快勝。FWとBKのつなぎ役を担ったSH上村樹輝（23、かみむら・いつき）がプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）に選ばれた。素早い球出しでアタックに流れを生み、後半3分には自身でトライも挙げた。

「負けたら終わりで緊張感があったけど、個人としては山口先生のこともあったので、気合いが入る試合だった。試合の入りから、自分のやるべきことを全てやろうと思っていた」

この日はただ一人、左腕に喪章をつけてプレーした。ラグビーの元日本代表FWで、人気ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主人公のモデルとなった京都工学院（前・伏見工）ラグビー部総監督の山口良治さんが29日に死去。同校の卒業生でもある上村は、前日の午後に訃報と接し「嘘やろ」とぼう然とした。その後、高校時代の同期と話し合い「思いを背負う」と喪章を付けることを決めた。

上村自身、小さい頃に母親の影響で「スクール☆ウォーズ」がTVで流れており、何度も見た。赤黒のジャージーに憧れ、同校に入学。山口さんと触れる機会は少なかったが、言葉を交わす機会もあり、大きな影響を受けてきた。伝統の「信は力なり」という言葉は今も大事にしている。

「山口先生と出会えたことが今に生きている。あと1週間、チームとしていい準備をして優勝するだけ。（山口先生も）見守ってくれていると思うので。日本一という形で恩返しをしたいし、今季を締めくくりたい」

決勝は6月7日にMUFGスタジアムで行われ、埼玉―東京ベイ戦の勝者と対戦する。