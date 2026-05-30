【サッカー】FW塩貝健人 初のワールドカップへ「チームを勝たせる存在になりたい」
FIFAワールドカップ2026北中米大会（6月11日開幕）に臨むサッカー日本代表は28日、千葉県千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで合宿3日目を行い16人でのミニゲームなどで汗を流し、調整した。
合宿に合流したFW塩貝健人 （ヴォルフスブルク）がインタビューに応じ、大会への意気込みを語った。
【日本代表 FIFAワールドカップ2026 北中米大会 選出メンバー】
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シントトロイデン）
板倉滉（アヤックス）
渡辺剛（フェイノールト）
冨安健洋（アヤックス）
伊藤洋輝（バイエルン）
瀬古歩夢（ル・アーヴル）
菅原由勢（ブレーメン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
MF/FW
遠藤航（リヴァプール）
伊東純也（ゲンク）
鎌田大地（クリスタル・パレス）
小川航基（ナイメヘン）
前田大然（セルティック）
堂安律（フランクフルト）
上田綺世（フェイノールト）
田中碧（リーズ）
中村敬斗（スタッド・ランス）
佐野海舟（マインツ）
久保建英（レアル・ソシエダ）
鈴木唯人 （フライブルク）
塩貝健人 （ヴォルフスブルク）
後藤啓介 （シントトロイデン）
＜日本代表 FIFAワールドカップ2026 グループF 試合日程＞
■vs オランダ代表
試合日：2026年6月14日(火)
キックオフ：15:00（日本時間15日 5:00）予定
会場：Dallas Stadium（ダラス/アメリカ）
■vs チュニジア代表
試合日：2026年6月20日(土)
キックオフ：22:00（日本時間21日 13:00）予定
会場：Estadio Monterrey（モンテレイ／メキシコ）
■vs スウェーデン代表
試合日：2026年6月25日(木)
キックオフ：18:00（日本時間26日 8:00）予定
会場：Dallas Stadium（ダラス/アメリカ）