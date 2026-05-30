メジャーリーグは29日（日本時間30日）、15試合のうち、4試合がサヨナラ本塁打による決着を迎えた。

村上、西田が出場したホワイトソックスは1点を追う9回1死一、三塁から西田のスクイズで同点に追いつくと、2−3の延長10回にバルガスがサヨナラ2ランを放ち、劇的勝利を飾った。

メッツ−マーリンズ戦は7−7で迎えた延長10回裏、メッツ・メレンデスがサヨナラ2ランを放って勝利した。

ロッキーズ−ジャイアンツ戦は3−6の9回にロッキーズ・グッドマンが3ランを放って土壇場で試合を振り出しに戻すと、2死一塁からトーバーがサヨナラ2ラン。3点差を跳ね返し、劇的な逆転サヨナラ勝利を挙げた。

パイレーツ−ツインズ戦は4−5の9回1死一塁からパイレーツ・レイノルズが逆転サヨナラ2ランを放って試合をひっくり返した。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）で「1日の最多サヨナラ本塁打」の記録を紹介。2004年5月28日の5本がMLB最多記録で、4本は過去4度あり、直近では2020年8月28日に記録しているという。