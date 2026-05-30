桑野信義、73歳小柳ルミ子の変わらぬ美貌を絶賛 “若々しすぎる” 近影を公開「素敵すぎる」「美しい」
タレント・ミュージシャンの桑野信義（69）が29日、自身のインスタグラムを更新。歌手で俳優の小柳ルミ子（73）との若々しい笑顔あふれる2ショットを公開した。
【写真】「いつまでも変わりなく綺麗でキュート」桑野信義が美貌を絶賛！73歳小柳ルミ子との再会2ショット
桑野は「ルミ子さんと久しぶりの再会」と切り出し、笑顔で寄り添う2ショットを投稿。「いつまでも変わりなく綺麗でキュートな女性です」と、変わらぬ美貌を保ち続ける小柳へ称賛の言葉を贈っている。
さらに、再会時のやり取りについて「くわまんカラダだいじょうぶ？と健康に気をつけてねと 気を遣ってくれたルミ子さん 爺は嬉しかったのじゃ」と、過去に大病を経験している桑野の体調を優しく気遣ってくれたことを明かした。
この投稿に、コメント欄には「ルミ子さんいつまでも変わらずお綺麗ですね」「おいくつになっても美しいですね〜」「素敵すぎるツーショット！」「良い笑顔」「クワマンも元気で!!」などの反響が集まっている。
桑野は、2020年9月にステージ3ｂの大腸がん罹患（りかん）が判明。2度の手術を受け、21年7月に大阪で行われた鈴木雅之のアーティストデビュー40周年記念のコンサートツアー『masayuki suzuki taste of martini tour 2020/21 〜ALL TIME ROCK 'N' ROLL〜』でステージへの復帰を果たした。
【写真】「いつまでも変わりなく綺麗でキュート」桑野信義が美貌を絶賛！73歳小柳ルミ子との再会2ショット
桑野は「ルミ子さんと久しぶりの再会」と切り出し、笑顔で寄り添う2ショットを投稿。「いつまでも変わりなく綺麗でキュートな女性です」と、変わらぬ美貌を保ち続ける小柳へ称賛の言葉を贈っている。
さらに、再会時のやり取りについて「くわまんカラダだいじょうぶ？と健康に気をつけてねと 気を遣ってくれたルミ子さん 爺は嬉しかったのじゃ」と、過去に大病を経験している桑野の体調を優しく気遣ってくれたことを明かした。
桑野は、2020年9月にステージ3ｂの大腸がん罹患（りかん）が判明。2度の手術を受け、21年7月に大阪で行われた鈴木雅之のアーティストデビュー40周年記念のコンサートツアー『masayuki suzuki taste of martini tour 2020/21 〜ALL TIME ROCK 'N' ROLL〜』でステージへの復帰を果たした。