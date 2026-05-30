鈴木彩艶のトレーニング姿が話題

北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現在国内でトレーニングを行っている。

背番号1を背負うGK鈴木彩艶（パルマ）は5月29日に合流したなか、トレーニングの様子が「動き俊敏過ぎるわ」と反響を呼んでいる。

今季鈴木は手首の骨折でおよそ4か月の長期離脱を余儀なくされたが、3月に復帰してからは再びパルマでレギュラーとして活躍。無事に本大会のメンバー入りを果たした。



日本代表の公式SNSは29日、鈴木、GK早川友基、GK大迫敬介のトレーニング動画を公開。合流初日から軽快な動きを見せる鈴木は特に注目を集め、ファンからは「ザイオンのアスリート能力は圧倒的」「ザイオンのアスリート能力めちゃくちゃ高いな」「セービング後の受身からの、リスタートの速さと重心の置き方が全く素晴らしい」「セービング前の予備動作に一切無駄がない」「彩艶の動きの滑らかさよ」といったコメントが寄せられていた。

今大会はアジア予選からレギュラーとしてチームを最後尾から支えてきた鈴木。背番号1を託されて迎える初のW杯での活躍に期待が高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）