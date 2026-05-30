“泣き虫先生”が亡くなった。

元ラグビー日本代表で、伏見工高（現・京都工学院高）ラグビー部を高校日本一に導いた山口良治（よしはる）さんが5月29日、脳梗塞のため京都市内の病院で死去した。83歳だった。

「山口さんは1974年、伏見工高に体育教師とし赴任。翌年、ラグビー部の監督に就任しました。しかし部員はラグビー未経験者ばかりで、しかもヤンチャ。初の公式戦では0-112という大敗を喫しました。

その後は『お前たち、悔しくないのか』と生徒を鼓舞しながら熱血指導で鍛えあげ、1981年には故・平尾誠二さんらを擁して全国高校大会（花園）で初優勝を飾りました。

以降、山口さんは総監督時代も含めて4回の全国制覇を達成していますが、勝っても負けても大泣きするその姿から“泣き虫先生”の愛称で呼ばれました」（スポーツ担当記者）

山口さんの熱い指導と生徒たちの成長は、学園ドラマ『スクール☆ウォーズ〜泣き虫先生の7年戦争〜』（1984〜1985年・TBS系）として放送された。山口先生を演じたのは俳優の山下真司だった。

2022年、本誌が山下にインタビューをした際、山下は「撮影前、山口さんには一度もお会いしなかったんです」と意外な事実を明かしていた。

「そもそも、山下さんは出演オファーを断ろうとしていたそうです。理由は『俺はラグビー経験もないし、内容も実話にもとづいているから、山口良治先生も含め、モデルになっている生徒さんは実在する。そのみなさんがドラマを観て、なんだよ、これ。ダサいな、といわれることがすごく怖くて、俺はその責任を背負えるのか、と迷ったんです』と語っていました。

山口さんに会わなかった理由も『実話だけど、イメージは俺のままで』と考え、プロデューサーが『山口先生にごあいさつしますか?』と聞かれても、山下さんは遠慮していたそうです」（取材した記者）

さらに山下は、「山口さんと同じようにスポーツ刈りにしたら」という提案にも「俺の“泣き虫先生”を演じたい」と断ったという。

ドラマは挿入歌だった麻倉未稀の『ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO』の大ヒットもあり、最高視聴率は21.8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した。

その山下は5月30日、所属事務所を通じ、《人一倍熱い涙を流された山口先生。愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ当然「スクール☆ウォーズ」もこの世に生まれる事はありませんでした》とのコメントを発表したと、スポーツ紙が報じている。《本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます》と哀悼の意を表していた。

山口さんが遺したものは、いまなお多くの人の心に残っていることだろう。