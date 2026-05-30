速水もこみち、高級車を運転も脚の長さで“オラオラ系”姿勢に…事務所退所で歩む“ワイルド路線”

5月29日、俳優の速水もこみちがInstagramを更新。イタリアの高級車「マセラティ」を運転する動画を公開するも、運転席が狭そうに見える座り方にファンが反応している。

《MASERATI》とのみ記した速水は、口元とあごにひげを生やし、グレーのスーツ姿にサングラスをかけている。右ハンドル車の運転席では、窮屈なせいか、立てた左足をセンターコンソールにピタッとつけた体勢で運転する動画が添えられていた。

この運転席の姿を見たファンからはコメント欄に

《足 長い〜、運転席狭そ》

《椅子がかなり後ろにあるのに足が窮屈になってる!足長すぎる》

などと、脚の長さと運転席のサイズが合っていないことに対するツッコミのほか、左足を立てていることから

《ハンドル遠いし左足はフットレストに置かないと危険である》

と、運転姿勢についてまじめに注意するコメントまで寄せられていた。

芸能記者が言う。

「もこみちさんは身長186cmとかなり長身なので、動画を見ると頭が天井につきそうですから、たしかに窮屈そうに見えます。脚も実際、長いとは思いますが、左足はまだ伸ばせる余裕がありそうですから、ちょっと運転姿勢も“オラオラ系”にも見えて、不自然さを感じるファンもいるでしょうね」

もこみちは2026年3月31日、所属事務所を退所することを発表したばかりだ。Instagramに直筆のメッセージ文の画像をアップ。《10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました》と感謝の思いをつづっていた。

2005年のドラマ『ごくせん』第2シリーズ（日本テレビ系）で主要生徒役を演じ、ブレイクを果たしたもこみち。その後も、多くのドラマに出演してきたが、“料理”によってさらに知名度を高めた。

「もこみちさんは、2011年から2019年まで朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）の料理コーナー『MOCO’Sキッチン』を担当しました。オリーブオイルを大量にかけたり、スーパーではあまり目にしない珍しい野菜や海外のスパイスを使用したり、独特のスタイルがSNSで大きな注目を集めました。『MOCO’Sキッチン』終了後の2019年には、YouTubeチャンネルを開設し、当初は再生回数が100万回を超えることも多かったのですが、最近は1万回を下回ることもあり、苦戦を強いられています。一時期に比べると、連続ドラマへの出演が減り、レギュラー出演していた天海祐希さん主演の『緊急取調室』シリーズ（テレビ朝日系）も2025年12月の映画版で完結しました」（同前）

事務所退所を発表する前の3月15日のInstagramでは、口元とあごにひげを生やし、メッシュを入れた髪を後ろに流したショットを投稿し、ワイルド系に“激変”していた。

今回の運転動画でも、そのワイルドな雰囲気を醸しだしていたもこみち。どのような道を進んでいくのかを、ファンは見守っている。