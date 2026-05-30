入場無料、グッズ11種・くじ商品総額258万円超！ マルハン東日本カンパニー「脳汁横丁2026」

記事ポイント 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で3日間開催されますクリエイター集団「最後の手段」による脳汁宇宙ワールドグラフィックを全面使用した浴衣（39,800円）など公式グッズ11種が販売されます巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社・スマート福袋「脳汁くじ」（1回777円・商品総額約256万円）など追加コンテンツも公開されました 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で3日間開催されますクリエイター集団「最後の手段」による脳汁宇宙ワールドグラフィックを全面使用した浴衣（39,800円）など公式グッズ11種が販売されます巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社・スマート福袋「脳汁くじ」（1回777円・商品総額約256万円）など追加コンテンツも公開されました

マルハン東日本カンパニーが主催する体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が、2026年5月29日（金）から31日（日）の3日間、東京・千代田区のベルサール秋葉原で開催されます。

入場は無料で、クリエイターとコラボした体験型フード・ドリンクやアーティスト・DJによるライブステージが展開されます。

今回、イベント期間中に販売するオリジナルグッズ11種と新たな会場コンテンツの詳細が公開されます。

マルハン東日本カンパニー「脳汁横丁2026」





開催日程：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）開催時間：11:00〜20:00会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）アクセス：秋葉原駅 電気街北口徒歩3分（JR線）／A3出口徒歩5分（つくばエクスプレス）／2番出口徒歩6分（日比谷線）、末広町駅 1または3番出口徒歩4分（銀座線）入場料：無料（フード・ドリンク・グッズは別途購入）主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー企画監修：アフロマンス / Afro&Co.

「脳汁横丁2026」は、マルハン東日本カンパニーが2024年4月より展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントです。

コンセプトは「奉脳祭（ほうのうさい）」で、本能や熱狂を解放し、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動を捧げる祝祭空間として構成されています。

光と音に包まれた会場に、クリエイターとコラボレーションした体験型フード・ドリンク、アーティスト・DJによるライブステージ、謎解きやゲームなどの体験型プログラムが揃います。

「脳汁屋台」「脳汁スタンド」「提灯マッピングステージ」「脳汁祝祭空間」といったコンテンツが会場各所に展開され、独創的な体験イベントを手がけるクリエイター・アフロマンス（Afro&）が企画監修を担当しています。

「ヲトナ基地プロジェクト」は、「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに、熱狂的に日々を生きる大人たちを対象とした取り組みです。

オリジナルグッズ11種

「脳汁横丁2026 オリジナルグッズ」は、クリエイター集団「最後の手段」が手がけた「脳汁宇宙ワールド」グラフィックを全面に展開したウェアラブルアイテムからコレクターズアイテムまで、全11種が用意されています。

777円のアクキーから39,800円の浴衣まで幅広い価格帯で揃います。

脳汁浴衣





価格：39,800円（税込）仕様：全面に「脳汁宇宙ワールド」グラフィック、背中に「NOUJIRU」ロゴ、帯に脳汁ロゴパターン数量限定

脳汁公式グッズ初の浴衣として、「最後の手段」が描き下ろした「脳汁宇宙ワールド」グラフィックが全面に配置されたアイテムです。

背中には大胆な「NOUJIRU」ロゴ、帯には脳汁ロゴパターンが施され、前後どちらも鮮やかなデザインで仕上がっています。

数量限定での販売です。

脳汁アロハ





価格：7,777円（税込）サイズ：M / L / XL / 2XL仕様：「最後の手段」による脳汁宇宙グラフィック全面、背中に「NOUJIRU」ロゴ

「最後の手段」による脳汁宇宙グラフィックを全面に配したアロハシャツで、背中には「NOUJIRU」の文字が入ります。

M・L・XL・2XLの4サイズ展開で、フェスやBBQ、旅行など夏のさまざまなシーンに対応します。

脳汁Tシャツ2026





価格：6,000円（税込）仕様：フロントに「最後の手段」グラフィック大胆配置、両袖に「脳」「汁」の刺繍入り

毎年人気を集める脳汁Tシャツの2026年版で、フロントに「最後の手段」のグラフィックが大胆に配置されています。

両袖には「脳」「汁」の刺繍が施され、1枚で主役になるデザインでありながら、レイヤードスタイルのインナーとしても着用できます。

脳汁スケートボード





価格：29,800円（税込）仕様：片面に「最後の手段」全面グラフィック、反対面はピンク一色に「脳汁」ロゴ数量限定

片面に「最後の手段」による全面グラフィック、反対面はピンク一色に「脳汁」ロゴが入ったスケートボードです。

トラックとタイヤを取り付けて実際に乗ることもでき、壁に飾るアートピースとしても使用できます。

数量限定の販売です。

脳汁サンダル2026





価格：3,333円（税込）仕様：黒ベース×脳汁宇宙ビジュアル、両足に「脳」「汁」の二文字

毎回完売する人気シリーズの2026年版で、従来の白ベースから黒ベース×脳汁宇宙ビジュアルにデザインが一新されています。

両足のアッパーにそれぞれ「脳」「汁」の二文字が大胆に配置された仕様です。

脳汁アクキー2026





価格：777円（税込）仕様：プリズム加工入り、レインボー脳くんver.・脳汁ロゴver.の2種展開

角度によってキラキラと光るプリズム加工が施されたアクリルキーホルダーで、レインボー脳くんver.と脳汁ロゴver.の2種類が展開されます。

バッグや鍵などに取り付けて使用できます。

脳汁アクスタ





価格：1,111円（税込）仕様：レインボー脳くんver.・宇宙に広がる脳汁ワールドver.の2種展開

脳汁公式グッズ初のアクリルスタンドで、レインボー脳くんver.と宇宙に広がる脳汁ワールドver.の2種類が用意されています。

「最後の手段」の世界観を立体的に再現した仕様で、デスクや棚に置いて使用できます。

脳汁御守り





価格：999円（税込）仕様：「確変祈願」ver.・「脳内麻薬」ver.の2種、黒ベース荘厳仕様とカラフル仕様の2デザインから選択可

今年のテーマ「奉脳祭」に合わせて誕生した御守りで、鉄板人気の「確変祈願」と「脳内麻薬」の2種類が展開されます。

黒ベースの荘厳仕様とカラフル仕様の2デザインから選べ、バッグや財布に取り付けられます。

脳汁ワッペン2026





価格：1,111円（税込）仕様：脳汁ロゴ・脳くん・カンパインズの3デザイン、刺繍仕様

脳汁ロゴ・脳くん・カンパインズの3デザインが揃う刺繍ワッペンです。

Tシャツ・バッグ・帽子・サウナハット・作業着などに貼り付けてオリジナルカスタムアイテムとして活用できます。

脳汁ステッカー2026





価格：777円（税込）仕様：4枚セット、ホログラム仕様、脳汁ロゴ・脳くん・レインボーチーギュー等のデザイン収録

脳汁ロゴ・脳くん・レインボーチーギューなど人気デザインをホログラム仕様でまとめた4枚セットです。

ネオンカラーのとろける脳汁ロゴも収録され、スマートフォンやPCなどに貼って使用できます。

脳汁ポスター2026





価格：999円（税込）仕様：B2サイズ、「最後の手段」によるアートワーク

「最後の手段」による圧巻のアートワークをB2サイズの大判で堪能できるポスターです。

部屋やオフィスの壁に飾れるサイズで、脳汁横丁2026の世界観をそのまま持ち帰れる仕様となっています。

会場コンテンツ

「脳汁横丁2026」の会場には、イベントを象徴するインスタレーションや探索型展示、スマート福袋くじが設けられます。

入場無料の会場内で、フォトスポットや体験型コンテンツが展開されます。

巨大脳みそバルーン





会場入り口に設置されるピンク色に輝く脳みそを模した巨大バルーンで、脳汁イベントの恒例オブジェです。

バルーンの下には「脳汁横丁2026」のキービジュアルが掲げられ、両サイドにはコピーが記された垂れ幕が設置されます。

来場記念のフォトスポットとして機能します。

脳汁ギャル神社





屋内空間の中央に鮮やかなピンク色の鳥居が鎮座するインスタレーションで、CGOドットコムの「ギャル神社」とのコラボレーションから生まれます。

鳥居の先には光り輝く「脳汁噴水」、本物のネオン管が輝く「脳汁ネオン」、ドル箱を彷彿とさせる「脳汁賽銭箱」が設置される予定です。

ヲトナ基地研究所：ある研究員Hのデスク





「ヲトナ基地研究所」に勤めるとある研究員のデスクを再現した探索型展示です。

デスクの上には走り書きされたメモや差出人不明の謎のメッセージ、膨大な年月をかけてまとめられた研究資料が置かれ、研究員の日常を疑似体験できる構成となっています。

脳汁くじ





参加料：1回 777円（税込）商品総額：2,558,910円（税込）S賞：脳汁ネオン（非売品・超レアアイテム）A賞：脳汁スケートボードB賞：脳汁浴衣C賞：脳汁アロハP賞：脳汁トレーディングカードその他：Amazonギフト券最大10万円分

Web3.0技術「アニカナ」を活用したマルハンの「スマート福袋」サービスを採用した限定くじです。

1回777円で参加でき、S賞の超レアアイテム「脳汁ネオン」（非売品）をはじめ、商品総額2,558,910円（税込）分の豪華なイベント限定アイテムが当たります。

オンラインくじの場合は不要な景品のリアルタイム売却・現金化が可能で、換金額は参加料よりも安くなります。

会場フロアマップとステージタイムテーブル





脳汁横丁2026 ステージコンテンツタイムテーブル





会場フロアマップと、アーティスト・DJによる「提灯マッピングステージ」を含むステージコンテンツのタイムテーブルが公開されています。

詳細は公式サイトに掲載されています。

「脳汁横丁2026」は、浴衣（39,800円）やスケートボード（29,800円）といった数量限定の大型アイテムから、777円のアクキー・ステッカーまで全11種のオリジナルグッズが3日間限定で販売されます。

入場無料の会場で、巨大脳みそバルーンや脳汁ギャル神社などのフォトスポット、探索型展示、スマート福袋くじなど多彩なコンテンツが体験できます。

マルハン東日本カンパニー「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁横丁2026」への参加に事前登録は必要ですか？

A. 入場は無料で、事前登録なしに来場できます。

ただし、来場者数の把握を目的としてLINE公式アカウントからの事前登録が設けられており、登録はあくまで任意です。

Q. 「脳汁くじ」のオンラインくじで当選した景品は現金化できますか？

A. オンラインくじの場合、不要な景品のリアルタイム売却・現金化が可能です。

ただし、現金化時の換金額は参加料（777円税込）よりも安くなります。

詳細は公式サイトに掲載されます。

Q. 「脳汁ギャル神社」はどのような団体とのコラボレーションですか？

A. 「脳汁ギャル神社」は、CGOドットコムの「ギャル神社」とのコラボレーションから生まれたインスタレーションです。

ピンクの鳥居・脳汁噴水・脳汁賽銭箱・本物のネオン管を使用した脳汁ネオンで構成される予定です。

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