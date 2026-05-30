T.T彩たまの選手2名が直接レクチャー！ 光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」

記事ポイント ノジマTリーグ2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手2名が来場し、直接レクチャーを行います参加費は無料で、ラケット貸出があり初心者も参加できます抽選申込受付は2026年5月31日まで、抽選結果は6月2日（火）に発表される予定です ノジマTリーグ2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手2名が来場し、直接レクチャーを行います参加費は無料で、ラケット貸出があり初心者も参加できます抽選申込受付は2026年5月31日まで、抽選結果は6月2日（火）に発表される予定です

乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を行う光英科学研究所が、埼玉県を本拠地とするプロ卓球チームT.T彩たまと共同で、体験型スポーツイベント「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」を開催します。

会場は和光市総合体育館で、開催日は2026年6月13日（土）です。

参加費は無料で、子供から大人まで幅広い世代が対象となっています。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」





開催日時：2026年6月13日(土) 14:00〜16:00（受付13:30〜）会場：和光市総合体育館（埼玉県和光市広沢3-1）参加費：無料主催：株式会社光英科学研究所／T.T彩たま株式会社／株式会社セイカスポーツセンター後援：和光市教育委員会申込期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）（抽選制）抽選発表：2026年6月2日（火）予定問い合わせ：T.T彩たま株式会社（TEL：048-814-1226 / E-mail：info@ttsaitama.jp）

「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」は、光英科学研究所とT.T彩たま、セイカスポーツセンターが共同主催し、和光市教育委員会が後援する体験型スポーツイベントです。

今回で4回目の開催となり、ノジマTリーグ2024-2025シーズン優勝を果たした強豪プロ卓球チームT.T彩たまから選手2名が来場します。

当日のプログラムにはプロ選手による卓球レクチャー、参加型の挑戦コーナー、和光市商工会と連携した腸活体操、サイン会・記念撮影が用意されています。

ラケットの貸出もあるため、卓球未経験者でも参加できる環境が整っています。

T.T彩たま





T.T彩たまは埼玉県を本拠地とする男子プロ卓球チームです。

ノジマTリーグ2024-2025シーズンで優勝を果たし、続く2025-2026シーズンでもプレーオフ進出を果たした実力派チームで、今回のイベントへの参加は4回目となります。

来場する選手2名によるエキシビションマッチも予定されており、プロの技術をコート間近で体感できます。

参加者はレクチャーを通じてプロ選手から直接指導を受けられる機会があります。

申込方法とスケジュール

申込はGoogleフォームまたはFAX（048-825-1030、T.T彩たま宛）で受け付けています。

記入項目は氏名・電話番号・卓球歴・ラケットの有無の4点です。

抽選申込受付期間は2026年5月31日（日）までで、抽選結果は6月2日（火）に発表される予定です。

当日のタイムラインは受付13:30、イベント開始14:00、終了16:00（予定）です。

腸活体操のコーナーは和光市商工会との連携で実施されます。

イベント内容は変更される場合があります。

ノジマTリーグ2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手2名によるエキシビションマッチとレクチャーが、参加費無料で体験できます。

ラケット貸出も用意されており、卓球歴を問わず参加できる構成となっています。

申込フォームの詳細はT.T彩たまの公式窓口から案内されます。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. ラケットを持っていない場合でも参加できますか？

A. ラケットの貸出が用意されているため、ラケットなしでも参加できます。

申込時にラケットの有無を記入する欄があります。

Q. イベント当日の参加にはどのような申込が必要ですか？

A. 抽選制となっており、2026年5月31日（日）までにGoogleフォームまたはFAX（048-825-1030）で申込が必要です。

氏名・電話番号・卓球歴・ラケットの有無の4項目を記入します。

抽選結果は6月2日（火）に発表される予定です。

Q. 当日来場するT.T彩たまの選手は何名ですか？

A. プロ選手2名が来場予定です。

レクチャーのほか、選手2名によるエキシビションマッチも予定されています。

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