アメリカのヘグセス国防長官がシンガポールで開かれているアジア安全保障会議で演説し、「中国の歴史的な軍備増強を警戒している」としたうえで、日本を含む同盟国に防衛費の増額を求めました。

一方、中国側との意思疎通は維持するとしています。

アメリカ ヘグセス国防長官

「中国の歴史的な軍備増強と、域内外における軍事活動の拡大について当然ながら警戒している」

ヘグセス国防長官は30日、世界各国の国防トップらが集まるアジア安全保障会議でこのように述べ、「中国にはアメリカの立場を尊重するよう求める」とけん制しました。

そのうえで同盟国に防衛費の増額を求め、日本については「防衛改革を加速させるための具体的な措置を講じている」として期待を示しました。

一方、ヘグセス氏は去年の演説で台湾有事をめぐり、「中国が侵攻すれば壊滅的な結果をもたらす」と警告していましたが、今回は台湾問題に言及しませんでした。

先の米中首脳会談でトランプ大統領が中国に融和的な姿勢をみせたことを受け、態度を軟化させたとみられます。

ヘグセス氏は「中国との関係はこの数年で最も良好だ」として、衝突を回避するための軍同士の意思疎通を維持する考えを示しました。

また、イラン情勢については戦闘終結に向けた合意を望んでいるとしたうえで、成立しなければ攻撃再開の用意があることを強調しました。