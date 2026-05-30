【クロスワードクイズ】解けると楽しい！ □に入るひらがなは？ 水遊びの相棒がヒント
移動中や待ち時間などの、ちょっとしたスキマ時間に、言葉のパズルで頭を動かしてみませんか？ 普段使いの言葉も、バラバラにしてパズルとして向き合うと、意外なほど新鮮に感じるものです。今回は、表現豊かな芸術の世界や、夏の情景を連想させる言葉を用意しました。
・横の並び：え ＋ □ ＋ げ ＋ □
・縦の並び（左）：さ ＋ □ ＋ ち
・縦の並び（右）：う ＋ □ ＋ わ
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▼解説
・さんち（産地）
・うきわ（浮き輪）
・えんげき（演劇）
正解は「ん」と「き」の2文字でした。縦のラインでは、野菜や果物がどこで作られたかを示す「さんち（産地）」と、海やプールでのんびり浮かぶための「うきわ（浮き輪）」が完成します。横のラインは、舞台の上で俳優たちが物語を演じる「えんげき（演劇）」となります。
日常的に使っている言葉でも、バラバラの文字をつなぎ合わせる作業は良いリフレッシュになりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：さ ＋ □ ＋ ち
・縦の並び（右）：う ＋ □ ＋ わ
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正解：「ん」と「き」正解は「ん」と「き」でした。
▼解説
・さんち（産地）
・うきわ（浮き輪）
・えんげき（演劇）
正解は「ん」と「き」の2文字でした。縦のラインでは、野菜や果物がどこで作られたかを示す「さんち（産地）」と、海やプールでのんびり浮かぶための「うきわ（浮き輪）」が完成します。横のラインは、舞台の上で俳優たちが物語を演じる「えんげき（演劇）」となります。
日常的に使っている言葉でも、バラバラの文字をつなぎ合わせる作業は良いリフレッシュになりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)