好き＆行ってみたい「群馬県の商店街・市場」ランキング！ 2位「前橋中央通り商店街」、1位は？【2026年調査】
新緑が美しくお出かけに最適なこの季節は、活気ある街並みをのんびり散策したくなります。その土地ならではの絶品グルメや新鮮な食材が集まる場所は、旅の目的地としても外せません。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「群馬県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「カフェや喫茶店が好きなのと食べ歩きがしたいため行ってみたい」（20代女性／沖縄県）、「昔ながらのお店と新しいカフェが混ざっている雰囲気が好きで、歩くだけでも楽しそうだと思いました。地方の商店街ならではの落ち着いた空気がありそうで、食べ歩きや地元グルメも楽しんでみたいです」（30代女性／愛知県）、「レトロな雰囲気と新しいお店が共存していて、街歩きが楽しそうなので」（50代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「高崎中央銀座商店街 は、地方都市のネオレトロ感が魅力的で、昔ながらの飲み屋や個人商店に加えて、カフェ・古着・リノベ系店舗も増えていて、今っぽい地方商店街の雰囲気があるからです」（60代女性／愛知県）、「昭和レトロな雰囲気が残るアーケードが魅力的で、映画のロケ地のようなノスタルジックな気分を味わえるから」（30代男性／富山県）、「昔ながらの商店街の雰囲気と新しいお店が共存している印象があり、散策を楽しめそうだからです」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「群馬県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：前橋中央通り商店街（前橋市）／61票2位は、前橋市の中心部に位置し、どこか懐かしい昭和レトロな雰囲気を色濃く残す「前橋中央通り商店街」です。近年はモダンなカフェや若者向けのアートスポット、地域のイベントなどが盛んに開催され、新旧が織り交ざる地理的魅力が特徴。地域の方々に愛されながら、街歩き観光地としても親しまれています。
回答者からは「カフェや喫茶店が好きなのと食べ歩きがしたいため行ってみたい」（20代女性／沖縄県）、「昔ながらのお店と新しいカフェが混ざっている雰囲気が好きで、歩くだけでも楽しそうだと思いました。地方の商店街ならではの落ち着いた空気がありそうで、食べ歩きや地元グルメも楽しんでみたいです」（30代女性／愛知県）、「レトロな雰囲気と新しいお店が共存していて、街歩きが楽しそうなので」（50代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：高崎中央銀座商店街（高崎市）／107票見事100票を超える支持を得て1位に輝いたのは、「高崎中央銀座商店街」です。高崎市のシンボルとも言える歴史あるアーケード商店街で、映画のロケ地としてもたびたび使用されるほど風情たっぷりな景観が広がります。地元の老舗グルメや、季節ごとの催し物も豊富で、群馬の魅力を存分に感じられるスポットです。
回答者からは「高崎中央銀座商店街 は、地方都市のネオレトロ感が魅力的で、昔ながらの飲み屋や個人商店に加えて、カフェ・古着・リノベ系店舗も増えていて、今っぽい地方商店街の雰囲気があるからです」（60代女性／愛知県）、「昭和レトロな雰囲気が残るアーケードが魅力的で、映画のロケ地のようなノスタルジックな気分を味わえるから」（30代男性／富山県）、「昔ながらの商店街の雰囲気と新しいお店が共存している印象があり、散策を楽しめそうだからです」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)