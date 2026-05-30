歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。TBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）で共演中のお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）についてコメントした。

4月からスタートした同番組が好評だということで、毎週のように話題に挙げているが、最新回ではジャンボへの和田の“苦言”が注目された。

アシスタントの垣花正アナウンサーが「あんたの普段の行いが良くない、ってジャンボさんに言ってましたね」とニヤリ。和田も「裏かぶりが平気であって」と続け、垣花アナは「それがネットニュースになってましたよ」と笑った。

和田がジャンボが日本テレビ「千鳥かまいたちアワー」とテレビ朝日「くりぃむクイズ ミラクル9」に同時間帯で番組に出演（裏かぶり）していたことに苦言を入れたもので、「“和田アキ子来てほしい”って言われると、和田アキ子を見たくて見る人がいるわけで。それが違う局でもやってたら、おかしいでしょ。ましてや『ミラクル9』はクイズ番組なのに正解もしてない。それなのに映って。メモも書いていって、私」とチクリ。

それでも、和田は「本当にね、あの番組はジャンボのツッコミ、ええところでツッコんでくれているからね。私は好きにやらせてもらってます」と感謝した。

さらに「私、あんまり行かないですから。台本も何もないんです。だって、立ち位置、石だよ。それも神社のところから持ってきたから。ちゃんと、お返ししてんのかな」と苦笑した。