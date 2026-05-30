◇MLB パドレス7-5ナショナルズ(日本時間30日、ナショナルズ・パーク)

パドレス・松井裕樹投手が3回から2番手で登板し、満塁のピンチを無失点でしのぐなど回またぎで好投を披露しました。

この日のパドレスの先発はルーカス・ジオリト投手。2回までに3失点し、3回にも4点目を奪われ、なおも2死満塁のピンチを招きます。

これ以上の失点は許したくない場面。ここでリリーフに上がったのが松井投手でした。対峙したキーバート・ルイーズ選手へ、カウント2-0とボールが先行しますが、最後はストレートを連投。ライトフライに打ち取りピンチをしのぎました。

そして松井投手は打線が4-4と追いついた4回にも登板。先頭打者を三球三振に切って取り、後続は変化球でテンポよく打ち取り無失点とします。

さらに5回のマウンドにも上がると、先頭打者からライト前ヒット、死球と無死1、2塁のピンチを招きます。それでも後続をサードライナーとファウルフライに打ち取り2死までくると交代となりました。

ただ松井投手と交代したジェレミア・エストラダ投手がタイムリーを浴び、松井投手に失点がつきます。それでもパドレス打線が6回にタイ・フランス選手のソロで追いつき、7回にジャクソン・メリル選手の2ランで勝ち越し。最後はメーソン・ミラー投手が2奪三振といつもの好投で締め、勝利を飾りました。

松井投手は2番手で2イニングを投げ1失点。防御率0.64と好投を継続しています。