◇ナ・リーグ ドジャース4−2フィリーズ（2026年5月29日 ロサンゼルス）

ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。7回1安打1失点の快投でチームトップの7勝目を挙げた。

初回、先頭・シュワバーから始まるフィリーズ上位打線を3者連続三振と完璧な立ち上がりを見せると、6回2死まで無安打投球と快投を続けた。

ノーヒットノーランへの期待が高まったが、4点リードの6回2死からシュワバーに中越えソロを被弾。それでも許した安打はこの1本のみで、自己最多9三振を奪い、相手打線に仕事をさせなかった。

直近3試合で14失点していたロブレスキが見違える好投を披露し、試合後、ロバーツ監督も「一番大きかったのは球速。2マイルほど上がっていたと思う。そのおかげでストライクゾーン内で空振りを取れていたし、スライダーも良かった。でも私にとっては速球の球速アップが最大の違い。打者はその球速を意識せざるを得まないからね」と球速アップがこの日の投球につながったと目尻を下げた。

そして、9奪三振に「最初の5〜6登板は打球が多く飛んでいた。もちろん弱い当たりもあったが、守備陣に頼る場面が増えていた。でも今夜はおそらく今季ベストの登板だった。野手を介さずに空振りや三振でアウトを取れるのは大きい。本当に強力なチーム相手に圧倒的な投球だった」と絶賛した。