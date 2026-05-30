タレントの勝俣州和が３０日、大阪市内で映画「お終活３ 幸春！ 人生メモリーズ」（香月秀之監督）公開記念舞台あいさつに登場した。

高畑淳子と橋爪功が熟年夫婦を演じる人気シリーズ第３弾。今作は娘（剛力彩芽）が結婚を決意することから、騒動に発展する。タクシー運転手として本作に出演している勝俣は、お客さんとして認知症を患う母親を演じる三田佳子を乗せた時を「２人きりのシーン、ほぼアドリブなんです」と打ち明けた。撮影現場に入った時は、すでに三田が役に入り込んでいたため、女優オーラが無かったそうで「どこにいるのか分からないんです。タクシーで顔を出したときに本当にびっくりしました」と、役作りに驚いたという。

三田が存在感を消して役に徹していたため、高畑があいさつに行こうとしても行けなかったことも判明した。香月監督は「本人は本当にボーッとしていたらしいんですよ」と暴露。打ち合わせ時に「この役をやるということは、本気でやりますよって言われた。東映で『極妻』の主役を張った三田佳子ですし、本気でやりますよって言われた」と、裏側を明かした。

勝俣は前作で橋爪功を乗せており“大御所キラー”として活躍。そこをつっこまれると「僕が普段接している大御所は和田アキ子と泉ピン子ですから」と苦笑い。和田と焼き肉に行った時に「焼き肉は目で焼くのではなく、耳で焼く」と、生焼けのホルモンを食べることになったエピソードで笑いを誘った。