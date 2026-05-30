歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。30年ぶりに出演した競馬番組を振り返った。

和田は24日放送のフジテレビ系「みんなのKEIBA」にゲスト出演。フジテレビ系の競馬番組に出演したのは1996年11月以来、約30年ぶりで、番組内では予想も的中させた。

東京競馬場では24日、「第87回オークス」が行われ、今村聖奈騎乗のジュウリョクピエロが制した。今村はJRA所属の女性騎手として初のG1制覇という快挙を成し遂げた。

オープニングトークで、この話題が振られると、和田は「やったね。ヒューヒュー！」と喜び。「カッキーにいろいろと教えてもらったからですよ、ありがとう」と競馬好きとして知られるアシスタントの垣花正アナウンサーに感謝。垣花アナも「見事でした」と祝福。「僕も東京競馬場に付き添いで行かせていただきまして、いい思いをさせていただきました。綺麗でしたね、芝も」と付き添っていたことを明かした。

和田も「ゲストで呼ばれたからね。全く何も知らないわけじゃないけど、今までは競馬やるのに、勘で名前だけで買ってたりしてたから。今回は“ゲストで呼ばれた”ってことがあるから、もう必死でしたよ、覚えんの」と告白。垣花アナは「めちゃくちゃ、実は、緊張もされてましたよね」と笑った。

「ゲストだから、間違ったことを言うと、あたしの言ったことで買う人もいるわけだから。だから“受け”もやらなきゃいけないと思って。不思議なことに“アッコにおまかせ！って言ってください”とか台本にも書いてあって。“もう辞めたんですけど、ご存じ？”って。私の曲流してくれたりね。なんか至れり尽くせりみたいな」と苦笑した。

そんな中で、ホリプロ所属である今村が快挙。垣花アナは「アッコさんの馬券が当たったのも凄いんですけど、僕一番、本当に驚いたのは、JRAのG1に女性騎手が、クラシックレースに出るのも初めて。ましてや、勝つだなんて、これ歴史的な日なんですよ。その日に出てるってことが、凄いなと思って」と感心しきり。和田も「あたしがオープニングのトークで“はい！最強の牝馬がやってまいりました！”って言ってんのよ。そんなデカい口叩いて、どうしよう、って」と笑った。

もともとは2着に入ったドリームコア（ルメール）を推していたという和田。「今村聖奈ちゃんは4番人気だったから。“ホリプロの頑張れ馬券として複勝で買います”って言ったら、あんなことある？馬と馬の間を通ってきたんだよ。その技も凄い」と感心。「じゃじゃ馬らしいのよ、あの馬は。だから、優勝って決まった時に、彼女がガッツポーズしたのね。あたしは12番しか追いかけてないから。びっくりしたの。ガッツポーズしたから、すぐ“わあ、聖奈だ！”と思ったら、すぐ手を下ろして、手綱を握ったのね。関係者に聞いたら、そしたら、手離してガッツポーズした途端に、振り落とされそうになったんだって。だからもう一回、手綱を取ったらしいですよ。でも、あの隙間を通ってきたってことは、それも凄いことなんだって」と裏話を興奮気味に語った。

垣花アナも「ホリプロ所属の今村聖奈ちゃんが、競馬の歴史を変えた日に、アッコさんが『みんなのKEIBA』に出てて、馬券が当たり、そして視聴率も凄かったんですよね」と喜んだ。