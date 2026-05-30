漫才コンビ「オール阪神・巨人」オール巨人（74）が30日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて言及した。

オール巨人は「娘さんの気持ちを考えると、辞任撤回して…巨人軍が。セ・パ交流戦やってますが、セ・パ交流戦だけは、ちょっと指揮官をやめましょう、と」と話した。

続けて「その後、復帰してもらった方が、娘さんの気持ちも、世間の気持ちも…。十何万人、来てるんでしょう？ 署名が。やってあげた方がいいような感じがしますけどね」と、阿部氏の辞任撤回を求めるインターネット署名が13万筆を超えたことにも触れた。

また、3児の母であるタレント小倉優子（42）は「今回、児童相談所から警察がすごく動いてくださって。阿部さんの件じゃなければ、すごく安心できることだなって。取り返しのつかないこともあるので」と、児童相談所と警察の対応をたたえる。

一方で「でも、娘さんは辞任を望んでいないとするならば、もう1回家庭内のことで治めるべきだったのか、社会的…こういう辞任が必要だったのかは、もう少し時間がかかっても良かったんじゃないかなとは思いましたね」とも語っていた。

阿部氏は25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放され、同日昼に監督辞任が発表された。