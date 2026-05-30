テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（32）が2026年5月24日、自身のインスタグラムを更新。ワンピースのコーデを披露した。

「袖のふわふわが素敵でした」

三谷さんは、「可愛らしくてスタイルが盛れるワンピース」といい、ポニーテールでグレーのシアーワンピを着こなす姿や笑顔で振り返る様子を投稿。「袖のふわふわが素敵でした」とつづっていた。

また、「今日のコーデ」を意味する「#ootd」、「今夜のコーディネート」を意味する「#ootn」、「#お呼ばれワンピ」などのハッシュタグをつけて、コメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、袖にフリルがデザインされ、袖と胸元にシアー感のあるグレーのロングワンピースを着用。ポニーテールをして、窓の前に立ち、振り返って笑顔をみせていた。3枚目では、頬に手を添えて微笑む横顔の全身ショットを披露していた。

この投稿には、「ポニーテールにワンピース可愛すぎ」「めっちゃエレガントなコーデ」「似合ってます」「めっちゃ素敵」「お美しいです」といったコメントが寄せられていた。