5月26日、東京・ららぽーと豊洲は熱気に包まれていた。その中心にいたのが吉高由里子だ。6月19日公開の映画『黒牢城』のジャパンプレミア・レッドカーペットセレモニーに登壇した吉高は、光沢のあるピンクドレス姿で会場を魅了していた。駆けつけたファンが語る。

「抽選に当選したファンが400人ほど集まっていました。惜しくも外れてしまった人も、50人くらい、会場の外から見守っていました。吉高さんは日傘をさして会場入りし、レッドカーペットでは主演の本木雅弘さんにエスコートされていました。

吉高さんは、タイトなドレスをさすがのスタイルで着こなしていました。観客から『かわいい〜！』と声をかけられると、『うれしい！』と笑顔で返していて、ファンも大盛り上がりでした」

映画は、作家・米澤穂信が第166回直木賞を受賞した同名小説を原作に、黒沢清監督で実写化された、史実「有岡城の戦い」を舞台にした時代劇だ。本木をはじめ、菅田将暉や柄本佑、ユースケ･サンタマリアなど豪華俳優陣が出演しており、「第79回カンヌ国際映画祭」でも観客をわかせた。そんななか、注目を集めていたのはSnow Manの宮舘涼太だ。

「『だてさま』の愛称で知られる宮舘さんは、カンヌでも披露した華麗なターンで会場を盛り上げていました。吉高さんは『（一緒に）回る勇気はなかったです』と言いながらも、大笑いしていました。レッドカーペットでは、自撮り棒を使った撮影タイムもありました。

じつは、セレモニー直前にハプニングがあって、会場入りの際、宮舘さんがさしていた日傘が急に壊れてしまったんです。最初はそのまま使おうとしていましたが、途中であきらめて閉じ、後ろを歩いていた坂東龍汰さんに『壊れちゃった』と話しかけていました。でも本番では、そんな様子を感じさせないほどのエレガントさでした」（イベント関係者）

吉高と宮舘、どちらもファンに愛されるお茶目さを見せてくれた。