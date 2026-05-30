O2シルバー・クレフ賞で表彰されることが発表されたリリー・アレン

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　個性的な声も魅力のシンガー・ソングライターのリリー・アレンが29日に「Beg For Me」のリミックス盤をリリースする。

【写真】美女ばかりのリトル・ミックス　リリーとフィーチャリングの噂が

　最新アルバム「West End Girl」に収録されたこの曲は、ファンの間でお気に入りの1曲となっているが、今回のリミックス盤では、ガールズグループのリトル・ミックスのジェイドがフィーチャリングされていると言われている。

　リリーはインスタグラムへの投稿でこうつづる。「まだ終わりじゃないの。みんなにもう1曲お届けする」「『Beg For Me』リミックスが2026年5月29日にリリース」

　そして、ザ・サン紙はシークレットコラボの相手として、ジェイドが参加していると報じている。

　2人は今週末にロンドンで開催される音楽フェス「Mighty Hoopla」に出演する予定となっているため、そこで一緒にパフォーマンスを披露する可能性も十分にあるとみられている。

（BANG Media International／よろず～ニュース）