記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が広島県東広島市で2026年5月30日・31日に初開催全国から約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を提供ステージライブやファイヤーパフォーマンス、子ども向け遊具コーナーも展開 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が広島県東広島市で2026年5月30日・31日に初開催全国から約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を提供ステージライブやファイヤーパフォーマンス、子ども向け遊具コーナーも展開

畜産肉・魚肉・果肉と”あらゆる肉”をテーマに全国各地の美食を集めた野外グルメイベントが、広島県東広島市に初登場します。

Gi-FACTORYが主催する「全肉祭」は和歌山・大阪・東京など各地で実績を重ねてきたイベントで、今回は東広島での第1回開催となります。

Gi-FACTORY「全肉祭」





イベント名：第1回 全肉祭 in 東広島会場：西条中央公園テニスコート側（広島県東広島市）日程：2026年5月30日（土）〜5月31日（日）時間：10:00〜21:00店舗数：約70店舗

「全肉祭」は、畜産肉料理にとどまらず魚肉や果肉など多彩な”肉”をテーマに全国から出店を募集・選考する西日本最大級の野外グルメイベントです。

和歌山・徳島・大阪・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京など幅広いエリアで開催実績があり、今回は広島県東広島市の西条中央公園テニスコート側を舞台に第1回が開催されます。

約70店舗が集結し、総メニュー数は200アイテム以上に及びます。

2日間では食べきれないほどのボリュームで、全国各地の味が東広島に一堂に集まります。

全国から集まる約70店舗・200メニュー以上





大阪・愛知・和歌山・高知・三重・静岡をはじめ全国各地から集まった店舗が、焼肉・串・唐揚げ・餃子・スイーツなど多彩なジャンルのメニューを提供します。

畜産肉料理を軸に、魚肉や果肉を使ったメニューも並び、1日だけでは到底食べ尽くせないラインナップが揃います。

グルメ以外の体験コンテンツ

グルメ出店に加え、企業ブースによる無料体験やサンプリングも実施されます。

ワインの試飲コーナーが設けられるほか、大型エアー遊具・射的・スーパーボールすくいといった縁日コーナーも展開され、子ども連れのファミリーも1日楽しめる構成となっています。

ステージでは観覧無料の生ライブが行われます。

夜間にはファイヤーパフォーマンスも実施され、全肉祭ロゴ入りのトラックステージを背景に火を操るパフォーマーが演技を披露します。





夜の会場を彩るファイヤーパフォーマンスは、男性パフォーマー1名と女性2名による演技で構成されています。

グルメを楽しんだ後、夜までイベントを満喫できる時間帯まで開催時間は21:00まで設定されています。

全国各地の約70店舗・200アイテム以上のメニューが東広島市に集結し、グルメだけでなくステージライブやファイヤーパフォーマンス、子ども向け縁日コーナーまで2日間にわたって楽しめます。

10:00〜21:00の長時間開催で、ランチからディナーまで存分に味わえる構成となっています。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 全肉祭 in 東広島の開催期間と会場はどこですか？

A. 2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、広島県東広島市の西条中央公園テニスコート側で開催されます。

開催時間は10:00〜21:00です。

Q. 出店数やメニュー数はどのくらいですか？

A. 約70店舗が出店し、総メニュー数は200アイテム以上となっています。

大阪・愛知・和歌山・高知など全国各地の店舗が参加します。

Q. グルメ以外のコンテンツはありますか？

A. ワインの試飲コーナー、企業ブースによる無料体験・サンプリング、大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいの縁日コーナー、観覧無料のステージライブ、夜間のファイヤーパフォーマンスが実施されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国70店舗・200メニューが東広島に集結！ Gi-FACTORY「全肉祭」 appeared first on Dtimes.